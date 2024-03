Aragonès replica a Puigdemont: “Se rinde quien abandona el Govern a media legislatura y vota contra los presupuestos”

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicado este miércoles las últimas declaraciones de Carles Puigdemont quien sin citar a los republicanos les acusó de rendirse ante el Ejecutivo central. “Quien se rinde es quien abandona el Govern a media legislatura y vota en contra de los presupuestos”, ha contestado el cabeza de lista de ERC.

Aragonès ha señalado directamente a Junts por haberse “rendido cuando Catalunya necesitaba que todo el mundo diera la cara”, y ha defendido que él nunca abandona posiciones. En relación a la apelación de Puigdemont para unir el independentismo, el candidato de ERC ha tildado el posicionamiento de Junts de “puro electoralismo”. “Si pides unidad, no criticas”, ha remachado tras añadir que ERC no participará de proyectos unitarios “a prueba de coces y desprecios”.

El president ha defendido que los republicanos han dado la cara ante todas las dificultades y a la vez ha acusado a los posconvergentes de “rendirse ante los retos de país cuando tenían en sus manos aprobar los presupuestos más altos de la historia”, en un reproche que también ha lanzado contra los comuns.

A vueltas con el referéndum, Aragonès ha insistido en su propuesta y ha replicado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los que ha asegurado que el PSOE no está negociándolo con ERC pese a lo dicho por Marta Rovira. “Él no es nadie para decir qué debemos defender desde Catalunya y el independentismo”, ha señalado. Y el president ha recordado que el PSOE siempre había dicho que no a la amnistía o al traspaso de Rodalies.