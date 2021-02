Ciudadanos compara en un vídeo el asalto al Capitolio de EEUU con las protestas independentistas

Ciudadanos ha presentado este lunes uno de sus vídeos para la campaña de las autonómicas catalanas en el que equipara el asalto al Capitolio en Washington (EE. UU) del pasado 6 de enero -en el que murieron cinco personas- con algunas de las protestas independentistas ocurridas en Catalunya durante los últimos años.

El vídeo no solo compara ambos tipos de protesta, sino que también equipara los discursos del expresidente de EE. UU., Donald Trump, con el de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra así como el del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez. La grabación también asimila los ataques contra la prensa estadounidense en los aledaños del capitolio -mostrando manifestantes rompiendo cámaras- con el acoso sufrido por algunos periodistas durante las manifestaciones independentistas.

El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa ha lamentado que mientras su partido sí ha visto “el parangón entre lo que ocurría en EEUU y lo que lo que ocurrió en nuestra tierra”, unos “se pusieron de perfil” y otros no condenaron los hechos. Esto le ha llevado a concluir que está claro que tras el 14F no puede haber “pactos con el populismo que no respeta la libertad”. Por eso ha alertado de nuevo de que “si al PSC le dan los números pactarán con los émulos de Trump aquí en Catalunya”. “Con ERC ya lo han hecho –a nivel nacional- en el Congreso y también en la Diputación de Barcelona con el partido de Puigdemont”.

El vídeo en el que se llama a votar el próximo 14 de febrero para que "gane la democracia", intercala imágenes de Washington y Barcelona. Muestra tanto las imágenes del asalto al Capitolio como la manifestación frente al Departameto de Economia del 20 de septiembre de 2017 y la protesta ante el Parlament del primer aniversario del 1-O.

En esa manifestación, celebrada en octubre de 2018, los manifestantes llegaron hasta las puertas de la cámara catalana si bien no irrumpieron en su interior. El partido naranja también compara a los congresistas americanos que tuvieron que esconderse durante el asalto al Capitolio -algunos aseguraron temer por sus vidas- con los diputados de Ciudadanos que salieron escoltados ese día por la puerta principal del Parlament.

“Se nos ponen los pelos de punta viendo lo que ocurrió allí”, “la comparación es obvia”, ha señalado Inés Arrimadas, que ha intervenido por videoconferencia desde Madrid en el acto protagonizado por Carrizosa, que se ha reunido en Barcelona telemáticamente con el grupo de Ciudadanos en el Parlament. La líder de Ciudadanos sí que ha precisado, no obstante, que en Washington "hubo muertos y en Catalunya no", aunque la actitud de los gobernantes en ambos sitios, alentando el asalto, a su juicio, ha sido muy similar.

Ciudadanos no es el único partido que asimila lo ocurrido en EE.UU. durante los últimos días de Trump con las protestas independentistas. El candidato del PSC, Salvador Illa, también ha advertido en varios momentos de la campaña sobre los peligros de que en Catalunya ocurran hechos similares.