Torra y Urkullu no asistirán a la Conferencia de Presidentes de este viernes

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no asistirá este viernes a la Conferencia de Presidentes autonómicos en La Rioja. Asimismo, el jefe del Ejecutivo catalán le reclama una reunión telemática "de presidente a presidente" para tratar las demandas pendientes y el plan de reactivación de Catalunya.

Torra había solicitado participar en la conferencia telemáticamente por la situación de la Covid-19 en Catalunya pero Sánchez lo descartó. El presidente catalán argumenta que "no quiere contribuir a limpiar la imagen" de la Casa Real en referencia a la presencia de Felipe VI a la conferencia y lamenta que la Moncloa no haya querido negociar el contenido del encuentro. “Ahora es momento de trabajar y no de hacerse fotografías”, explica el president.

El lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, también mantiene su negativa a acudir a la Conferencia de Presidentes mientras no haya una fecha cerrada para celebrar la Comisión Mixta de Concierto, según han confirmado a Efe fuentes de la Presidencia del Gobierno Vasco.

El encuentro se desarrollará el viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja) y será la primera reunión presencial de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos desde que estalló la pandemia del coronavirus para analizar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria y los recursos necesarios para paliarlos. En el encuentro se hablará también del fondo de recuperación europeo de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 corresponderán a España.