Una veintena de cargos de Ciudadanos piden revocar la candidatura de Carrizosa en Catalunya y que se respeten las primarias

Cuatro diputados de Ciudadanos y una veintena de miembros del partido han presentado este viernes una petición ante la comisión de Garantías para reclamar que se revoque la elección de Carlos Carrizosa como cabeza de lista en Catalunya, por delante de Lorena Roldán. Los firmantes, alineados con el sector crítico, consideran que se han vulnerado los estatutos de la formación al designar a una persona que no se presentó a los procesos de elección interna por delante de Roldán, la candidata que ganó las primarias con una mayoría abrumadora del 86%.

Entre los promotores de la iniciativa están Sergio Sanz, Carmen de Rivera, Antonio Espinosa o María Francisca Valle, todos ellos diputados de Ciudadanos en el Parlament catalán, y también tienen el apoyo de Xavier Pericay, exdirigente balear y fundador del partido, que en su momento presentó su renuncia. "No lo hacemos ni en contra de Carrizosa ni a favor de Roldán, sino por higiene democrática, porque el partido no puede saltarse los estatutos", ha explicado Sanz a este diario.

En su escrito, los promotores consideran que si Roldán desea renunciar a la candidatura que obtuvo con el aval de los militantes, los estatutos imponen unas nuevas primarias. "No vemos motivos políticos ni organizativos que justifiquen no convocar unas nuevas primarias para elegir al nuevo candidato, como queda establecido estatutariamente", explican, tras recordar que las elecciones catalanas no están convocadas y que la ley electoral da un margen de 54 días entre la convocatoria y la celebración. "No vemos inconveniencia en cuanto a los plazos para la celebración de unas nuevas primarias", resumen.

Además el recurso recuerda que Ciudadanos siempre se ha caracterizado por su "elevada exigencia de democracia interna". "Queríamos dar ejemplo de la regeneración institucional que abanderamos", recuerdan, "como respuesta a la exigencia de democracia interna en las organizaciones políticas y de dinamización de la vida interna de los Partidos, en Ciudadanos implantamos el sistema de primarias".

El pasado 19 de agosto el comité permanente de Ciudadanos decidió designar al hasta ahora jefe del grupo en el Parlament, Carlos Carrizosa, como nuevo candidato a las elecciones catalanas, por delante de Roldán. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria celebrada en Madrid, en la que se trazó la estrategia de la formación para el próximo curso en Catalunya. El partido de Inés Arrimadas, que prevé una debacle electoral si se presenta con sus propias siglas, apuesta por formar tándem con el PP, a la vez que propone una lista conjunta también con el PSC, que la rechaza.

Ante esta estrategia, la formación considera que Carrizosa es una candidato que puede allanar la alianza electoral con el PP, mientras que Lorena Rolán era un obstáculo para ello. Pese a esta pretensión, los populares se mantiene reacios a aceptar la propuesta y le dan largas a la coalición en Catalunya asegurando que están "estudiando si suma".