El profesor de la UAB suspendido por abuso de poder participa en congresos como docente de la Universidad

Jorge López Olvera, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) suspendido por abuso de poder, participa en congresos en los que se presenta como docente de la Universidad a pesar de la sanción que recae sobre él. También ha impartido clases en al menos otra facultad aunque está de baja laboral desde que fue denunciado por sus alumnas de Veterinaria hace casi dos años.

A pesar de la suspensión en vigor, el profesor se ha presentado como docente de la UAB en diversos eventos y congresos de su especialidad. En uno de ellos incluso compartió mesa con un catedrático de su propio departamento y Universidad, que durante la investigación llegó a admitir que era conocedor de algunas de las actitudes del profesor sancionado.

“Mientras dura la sanción, un profesor no puede ejercer ninguna de las actividades propias de sus funciones”, responden desde la Universidad al ser preguntados por esta situación. Precisan que estas funciones son “la docencia, la investigación, la transferencia y la gestión”. Desde la Autónoma añaden que lo que no pueden prohibir es que un docente acuda a un congreso si lo hace con su propia financiación.

La investigación interna de la UAB consideró probados varios comportamientos de este profesor que podían considerarse acoso sexual y/o por razón de sexo, pero a la hora de imponerle la sanción se cerró el caso con un expediente por abuso de poder, según reveló el martes elDiario.es. Este periódico contactó con el profesor la semana pasada a través de distintas vías, pero no ha obtenido respuesta.

La incapacidad para trabajar en la Universidad y la suspensión posterior por parte de la UAB no han impedido a López Olvera continuar con su actividad académica. Durante este periodo dio clase en otra facultad, en Murcia, ha participado en congresos como profesor de la Autónoma de Barcelona y ha publicado casi una veintena de ‘papers’ científicos.

Una baja laboral tras la denuncia

Pocos días después de ser denunciado ante la UAB, López Olvera causó baja laboral. El motivo de esta indisposición es confidencial y la Universidad no lo conoce. La incapacidad para trabajar coincidió con una combativa campaña contra él por parte de las estudiantes que lo denunciaron.

Las alumnas abrieron cuentas en distintas redes sociales en las que denunciaban ser víctimas de un profesor de Veterinaria al que identificaban solo con las iniciales. A su vez, la Facultad se llenó de pintadas que le tildaban de “agresor” y en las que se exigía su cese al Decanato.

La baja laboral de López Olvera evitó que se tomara ninguna medida cautelar contra este profesor, según se desprende de los documentos de la investigación interna iniciada tras las denuncias, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Prácticamente dos años después de esos hechos, el docente sigue sin haberse reincorporado a su trabajo.

Desde la Universidad explican que el plazo de la sanción de un año sin funciones ni sueldo empezará a computarse una vez tenga el alta médica, pero que esto no significa que hasta entonces la suspensión no esté en vigor. “Un funcionario sancionado mediante expediente disciplinario no está en servicio activo mientras dure la sanción”, precisan. “Independientemente de que esté de baja”.

El 10 de febrero de 2022, estando de baja laboral y todavía sin haberse hecha efectiva la suspensión, impartió una clase en el Máster en Gestión de la Fauna Silvestre que organiza la Universidad de Murcia. Meses después, en junio de 2022, dio una conferencia en el congreso internacional sobre fauna salvaje en la Universidad de Teramo (Italia). En ese momento López Olvera seguía de baja laboral y también estaba suspendido por la Autónoma.

Meses después, en septiembre de 2022, participó en un simposio internacional sobre jabalís en Seva (Barcelona). A pesar de la baja laboral y de la suspensión en vigor, López Olvera se volvió a presentar como profesor de la UAB. En ese evento incluso compartió mesa con Santiago Lavín, catedrático de su mismo departamento y uno de los que testificó en la investigación interna que se le hizo al docente tras la denuncia por acoso sexual.

Sobre la publicación de ‘papers’ estando suspendido y a la vez de baja laboral, desde la UAB explican que la mayoría de artículos científicos son trabajos colectivos que suponen años de trabajo. “No es factible ni lógico paralizar su publicación ni obviar nombres de personas que efectivamente hayan participado anteriormente en una investigación”, remachan.

