El PSC exige que el Govern en funciones responda ante el Parlament tras 42 días sin comparecencias

Dos meses desde las elecciones, 112 días con un Govern en funciones y 41 días sin que el Ejecutivo responda preguntas en el Parlament. Esta es la cuenta que el PSC esgrime para exigir al gobierno de Pere Aragonès que vaya a la Cámara y se someta dé explicaciones sobre su gestión de la pandemia y de los asuntos económicos y sociales relacionados. La portavoz socialista, Alicia Romero, ha explicado que su formación busca mecanismos parlamentaios para obligar al equipo de Gobierno a someterse a comparecencias.

"Mientras otros presidentes autonómicos o el presidente Pedro Sánchez comparece cada 15 días en el Congreso", ha apuntado Romero, "en Catalunya hace 42 días que el Govern no da cuentas ante el Parlament". En vistas de esta situación, los socialistas comenzarán esta semana a registrar iniciativas en la Cámara con el objetivo de forzar las comparecencias. "Queremos que expliquen en sede parlamentaria cómo está la situación de nuestro país", ha indicado.

La portavoz ha asegurado que, entre otras cuestiones, su grupo está interesado en conocer qué está haciendo la Generalitat respecto los fondos Next Generation, que están en fase previa de selección de proyectos para ser avalados por la Unión Europea. "No vemos al Govern de forma incisiva trabajando en esta cuestión", ha afirmado respecto a los fondos europeos, para afirmar a continuación que Catalunya está "perdiendo un tiempo precioso para ponerse en marcha" y para formar "un Govern sólido". Romero ha acusado al Govern de estar "paralizado" en su gestión y, además, estarlo de forma poco transparente, por no explicarlo ante el hemiciclo.

En ese mismo sentido, los socialistas han vuelto a insistir a ERC en que abandone la búsqueda de una mayoría con Junts y se sume a los partidos de izquierdas dando a apoyo a un Govern liderado por Salvador Illa. Un ejecutivo que el PSC ya no niega que pudiera ser de formato tripartito, con PSC, ERC y los 'comuns', aunque su fórmula preferida es con los republicanos desde fuera, y como condición innegociable, presidido por Salvador Illa.

"Veremos si ERC se da cuenta que esta vía [la negociación con Junts] no tiene salida y opta por la alternativa que nosotros planteamos", ha reclamado Romero, que ha puesto también como condición para formar un Govern en el que pueda estar ERC que estos renuncien a la agenda independentista a través de la desobediencia.