Illa vuelve a apelar a los 'comuns' para formar un Govern juntos tras el fracaso independentista

El candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a tender la mano este martes a En Comú Podem para buscara juntos una investidura que pueda abrir paso a un Govern de coalición entre ambos partidos. "El 14F nació una mayoría clara de izquierdas. Un buen esquema sería formar un gobierno con los 'comuns', igual que se ha hecho en España por ejemplo, y aunque sería un gobierno que no gozaría de mayoría en el Parlament, yo creo que seríamos capaces de ir consiguiendo apoyos", ha afirmado Illa en una entrevista en Carne Cruda.

Para el exministro de Sanidad la suma no podría incluir a ERC para entrar en el Govern, aunque sí podrían llegar a acuerdos con los republicanos en materia social. "Ellos insisten en un proyecto divisivo, que es el proyecto de la independencia, y este no es un proyecto que reúna el consenso de la sociedad en Catalunya y además es la causa de la decadencia de Catalunya en los últimos 10 años", ha afirmado Illa. Por esta razón, el socialista ha indicado que para él sería imposible ponerse de acuerdo con ERC en este ámbito. "Hay que decirle a la ciudadanía de Catalunya que la independencia no se va a producir, que nos es posible y que las cosas no han ido bien estos 10 años", ha continuado.

"Un proyecto independentista como el que lidera de Aragonès no reúne el consenso de la sociedad catalana, como mucho de la mitad. Y no se puede lograr nada sólido si no se apela al conjunto de la ciudadanía", @salvadorilla, líder de @socialistes_cat en Carne Cruda. pic.twitter.com/xe1B6RpPX3 — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 6 de abril de 2021

A juicio del candidato del PSC, tanto la independencia como un referéndum "van en la línea contraria" a la cohesión social. "Son planteamientos que dividen a la sociedad catalana", ha insistido, "y aquí no van a encontrar al PSC, y menos en un momento tan delicado por la crisis sanitaria, económica y social que vivimos".

En esta misma línea, Illa ha considerado que Catalunya debe poner "todas sus energías" en la "oportunidad excepcional" de los fondos europeos para la recuperación. "Creo que ahí el Govern de la Generalitat no ha hecho todo el trabajo que debería hacer, ha estado despistado, y mi propuesta sería concentrar todas las energías para reactivar nuestra economía", ha apuntado el socialista. Illa ha añadido además que esta semana se ha reunido con varios comités de empresa de industrias como la de Bosch o Nissan, ambas atravesando dificultades laborales en los últimos tiempos.

Finalmente Illa se ha referido su anterior cartera ministerial para hablar del plan de vacunación en España. "Se está desarrollando conforme a lo previsto", ha dicho, aunque ha recordado que es "un proceso complejo" por lo que "no debe extrañar que haya incidencias como la que hemos vivido con la vacuna de Astrazeneca". Para el exministro, esta situación debe "reforzar nuestra confianza en que el sistema europeo es muy garantista y tiene un sistema de farmacovigilancia muy estricto", pese a lo que ha sostenido su promesa de que en agosto estará vacunada el 70% de la población española.