Los 'comuns' proponen a ERC entrar en la Mesa del Parlament tras la destitución de Cuevillas

Catalunya en Comú quiere aupar a su diputado Lucas Ferro a la secretaría segunda de la Mesa del Parlament después de que Junts haya fulminado del cargo a Jaume Alonso Cuevillas por sus críticas a la tramitación de resoluciones simbólicas que supongan desobedecer al Tribunal Constitucional. Los 'comuns' mueven ficha después de quedarse fuera de la Mesa en la constitución del Parlament y cuando las negociaciones entre Junts y ERC para formar Govern no pasan por su mejor momento.

La propuesta de los 'comuns' para que Ferro sea el nuevo vicepresidente segundo, avanzada por Europa Press, llega después de que la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts) haya propuesto a la diputada de su grupo Aurora Madaula para ocupar el puesto de Cuevillas en el órgano rector de la Cámara. El partido de Jéssica Albiach ve el relevo de Cuevillas como "una enmienda a la vía del diálogo" y una muestra de que Junts "apuesta por la confrontación desde el minuto uno", algo que, a su juicio, choca con la estrategia de ERC

El movimiento de los 'comuns' busca ahondar en la crisis por la que pasan las negociaciones entre Junts y ERC de cara a la formación de Govern. Este fin de semana el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, llegó a abrir la puerta a que el partido permitiera la investidura de Pere Aragonès y se quedara fuera del Govern debido al programa de izquierdas que los republicanos han pactado con la CUP y a los desacuerdos entre ambos partidos sobre la estrategia soberanista.

"Hay que poner fin al bloqueo partidista que nos abocó a una legislatura perdida y, este año, a dos sesiones de investidura fallidas. Hay alternativa. Hay que ser valientes en construir alianzas para abrir una nueva etapa. Nosotros lo seremos", ha expresado Ferro en Twitter.

Cal posar fi al bloqueig partidista que ens va abocar a una legislatura perduda i, enguany, a dues sessions d'investidura fallides.



Hi ha alternativa. Cal ser valents en construir aliances per obrir una nova etapa. Nosaltres ho serem. pic.twitter.com/wHrgdiEmXj — Lucas Ferro (@Lucas_Ferro_) 5 de abril de 2021

En la constitución del Parlament del pasado 12 de marzo, la mayoría independentista consiguió cinco puestos en la Mesa del Parlament –dos para Junts y ERC respectivamente y uno para la CUP– mientras que los otros dos fueron para el PSC. Los 'comuns' se quedaron fuera de la Mesa después de no llegar a un acuerdo con ERC para aunar votos y lograr así un representante en el órgano de gobierno de la Cámara.

Con la defenestración de Cuevillas por su crítica a la posición oficial de Junts, los 'comuns' ven en la nueva votación para elegir al secretario segundo de la Mesa una segunda oportunidad para "enmendar el error" que, en su opinión, ERC cometió en la constitución del Parlament "dando tanto espacio a Junts". La salida de Cuevillas, han agregado los 'comuns', "es una constatación de que lo que quiere Junts es una confrontación que ERC y la CUP no defienden".

Por su lado, fuentes de ERC han indicado que el partido hablará "próximamente" de la sustitución de Cuevillas en la Mesa. La propuesta de los 'comuns' para que sea Ferro y no Madaula el nuevo integrante de la Mesa aún no se ha debatido internamente y la formación no sabe con qué votos cuentan los de Albiach, han añadido las fuentes republicanas.