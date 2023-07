Puigdemont asegura que “personas del PSOE” le ofrecieron el indulto si volvía a España

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este jueves que “personas del PSOE” le ofrecieron el indulto si volvía a España, pero que rechazó la propuesta porque, a su juicio, no solventaba el “conflicto político” entre Catalunya y el Estado. “No me entregaré nunca aunque me ofrezcan un mes en prisión”, ha sentenciado en una entrevista en RAC-1.

Puigdemont se queda sin su principal escudo frente al juez Llarena

En su primera entrevista en un medio catalán en más de año y medio, Puigdemont ha reconocido que la sentencia de este miércoles que le retiró la inmunidad “es un golpe duro”, si bien no ha perdido el optimismo: “El partido no ha terminado”. Pero las consideraciones sobre su derrota jurídica han quedado en un segundo plano tras las revelaciones sobre la oferta de indulto que, ha mantenido Puigdemont, le trasladaron emisarios socialistas.

El expresident ha ampliado las insinuaciones que ya hizo el año pasado sobre las ofertas para encontrar una vía para su regreso a España. En octubre de 2022, Puigdemont aseguró que desde el PSOE le habían ofrecido “expectativas de un buen trato” judicial si volvía a España, extremo que fue desmentido con contundencia desde el Gobierno.

Este jueves, Puigdemont, sin revelar la identidad de las “personas del PSOE” que fueron a Bruselas y le hicieron la oferta, ha explicado que estos emisarios le plantearon una entrega a España, pasar un tiempo en la cárcel y después el indulto, en línea con la medida de gracia concedida a los líderes del procés que no se fueron a Bélgica tras el fracaso de la independencia en 2017. “Me dijeron 'ya ves cómo va esto'”.

Las palabras de Puigdemont se emiten en un contexto en el que, tras la sentencia europea, el PP y Vox han vuelto a explotar la figura del expresident de cara a las elecciones del 23 de julio y confrontar con el Gobierno. Este mismo miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, emplazó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dejar claro que no indultará al expresident.

El eurodiputado de Junts ha insistido que siempre rechazará “soluciones personales” y que su prioridad pasa por negociar políticamente la salida al contencioso catalán. “No descarto ir a otra cárcel, pero mi prioridad es trabajar para resolver el conflicto político, no mi situación personal”, ha aseverado.

Tal y como viene haciendo en los últimos meses, Puigdemont ha cargado contra la estrategia de ERC de la pasada legislatura de negociar los indultos y la reforma del Código Penal. “Los indultos no han resuelto en nada el conflicto político”, ha lanzado.

Insiste en el 'no' a Sánchez

De cara a las elecciones generales del 23J, Puigdemont ha insistido en la línea marcada por Junts y ha reiterado que su partido no apoyará ni al PP ni al PSOE. “¿Alguien podría confiar en la palabra de Pedro Sánchez cuatro años después?”, se ha preguntado, para a renglón seguido apostillar: “Da igual si manda Sánchez o Feijóo, la realidad es la misma”.

Puigdemont también se ha mostrado contundente contra los independentistas que han planteado una abstención el 23J en protesta contra los principales partidos soberanistas. “No entiendo la utilidad de la abstención, mi opción personal siempre ha sido el combate. Yo que no puede votar, querría votar. Hasta con el Estatut, voté en blanco”, ha aseverado.