Renuncia un segundo candidato del PP en Catalunya que saltó al campo del Espanyol tras la victoria del Barça

La invasión de campo que un centenar de seguidores del R.C.D. Espanyol protagonizaron el pasado domingo tras la victoria del F.C. Barcelona sigue trayendo consecuencias políticas. Entre los radicales blanquiazules que saltaron al césped había un segundo candidato del PP en las elecciones municipales. Se trata de Carlos Ferrer-Calbet, que ha renunciado a ir en las listas, al igual que el otro integrante de las filas conservadores y participante en el altercado en el estadio periquito.

Carlos Ferrer-Calbet iba número 11 de la lista del PP en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y no tenía opciones de salir escogido, habida cuenta de que los populares tienen día de hoy con solo uno de los 27 concejales del pleno de un municipio con mayoría de partidos de izquierda.

Ferrer-Calbet no es militante de los populares, según informa la Agència Catalana de Notícies (ACN). Tanto Ferrer-Calbetó como Yago Darnell, quien iba en las listas de Sant Joan Despí, han presentado un documento firmado donde se comprometen a no recoger el acta de concejal en caso de salir escogidos.

Por otro lado, los Mossos d'Esquadra han considerado que era muy difícil evitar el salto al terreno de juego del centenar de aficionados radicales del Espanyol. En una entrevista de RAC-1, el intendente Josep Saumell, coordinador general de Deportes de los Mossos, ha indicado que la celebración de los jugadores del F.C- Barcelona en el césped del RCDE Stadium no fue “excesiva” y ha alegado que una invasión como la de los radicales blanquiazules es “casi imposible” de evitar.

Saumell ha explicado que los Mossos se centran ahora en revisar las imágenes de la invasión para identificar a los autores del salto al campo y a los incitadores –Darnell ya ha declarado voluntariamente en comisaría–, y que están elaborando un informe que remitirán a la Fiscalía.

Según Saumell, “si un grupo de 25 o 30 personas decide, colectivamente, saltar al campo de manera súbita es casi imposible detenerlas. Tendríamos que poner vallas, un foso, una persona de seguridad privada al lado de otra”. Al ser preguntado por la celebración que hicieron los jugadores culés sobre el césped del RCDE Stadium, ha apuntado que no fue “excesiva”.

“Al Barça no le recrimino nada. Es el propio Barça el que dice que, por responsabilidad y consciencia, se tiene que hacer rápido e irse ¿El tiempo que estuvieron (celebrando el título) es corto o largo? A mí tres minutos me parece poco, a otro le parecerá mucho”, ha comentado el coordinador de Deportes de los Mossos, que no ve una provocación en la actitud de los jugadores azulgrana.