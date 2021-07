Solo el 0,5% de las personas con la pauta completa de vacunación se han infectado de Covid-19 en Catalunya

De los tres millones de personas que tienen la pauta completa de vacunación en Catalunya, solo alrededor de un 0,5% se han contagiado de Covid-19. La secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que ha habido unas 17.000 personas con las dos dosis que han contraído la enfermedad desde que empezó el proceso de vacunación.

"Esto demuestra que [las vacunas] son muy efectivas", ha asegurado Cabezas. Según los datos de un estudio del Departament de Salud realizado con tres millones de catalanes inmunizados (ayer eran ya más de cuatro millones), solo 875 han tenido que ser hospitalizados y 78 han ingresado en UCI. Por otro lado, Cabezas ha reconocido que la nueva variante hace que el porcentaje necesario de personas vacunadas para lograr la inmunidad de grupo suba del 70% -que se espera tener a principios de septiembre- a entre un 85% y un 90%.

Los datos son menos buenos si se atiende solo a la quinta ola que ha protagonizado la variante Delta, que suma ya 141.291 casos en Catalunya. De estos, 14.291 eran de personas vacunadas (10,1%), 2.330 reinfecciones (1,6%) y 515 se encontraban en las dos situaciones (0,37%). El 75% de los casos en este último pico de casos corresponden a menores de 40 años y en esa franja de edad se han registrado el 31% de las hospitalizaciones, cuando en olas anteriores no superaban el 10%.

Sobre la vacunación, ha descartado abrirla a más franjas de edad puesto que ha explicado que la prioridad ahora es la pauta completa en los mayores de 30 años e ir avanzando en los grupos de los más jóvenes, de entre 16 y 29 años, donde ha recordado que hay mucha gente todavía sin vacunar.

Mejora pero con prudencia

Como ya ha afirmado el conseller de Salud este miércoles a primera hora, Cabezas ha reconocido que se ha empezado a observar un leve descenso de casos en Catalunya, especialmente entre los menores de 50 años. La secretaria ha dicho que esto da "esperanza" para pensar que "quizás" la situación esté mejorando. Aun así, ha pedido prudencia y esperar unos días para ver como se consolidan los datos. Entre los mayores de 50 años la tendencia todavía es creciente, a pesar de que se mantiene por debajo de las incidencias en edades más jóvenes.

Esta leve mejora se traduce también en una menor presión en la red de atención primaria, a pesar de que continúa siendo "altísima", según la secretaria de Salud Pública. En cuanto a las hospitalizaciones, se mantienen al alza. Cabezas ha insistido en la idea de que en la quinta ola el perfil de la persona afectada es mucho más joven, también entre los hospitalizados. En concreto, el 31% de los ingresados tienen menos de 40 años, cuando eran el 10% en la ola anterior. Además, necesitan ingresos más cortos.

Inmunidad de grupo al 90%

Como ya hace semanas que apuntan algunos expertos, Cabezas ha reconocido que el 70% de población vacunada no será suficiente para lograr la inmunidad de grupo sino que se tendrá que llegar al 90%. No ha concretado cuando podría pasar esto porque no disponen de la previsión de vacunas más allá de agosto. Hasta ahora solo saben las vacunas que recibirán el mes que viene y que las dosis de Moderna aumentarán en septiembre.

Este cambio en el porcentaje es consecuencia del aumento de la variante Delta, que ya representa el 88% de los casos en Barcelona, según ha explicado el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Vall de Hebrón, Tomàs Pumarola. Además, esta variante no solo está creciendo sino que está eliminando otras y ahora solo están presentes tres variantes en Catalunya.

Pumarola ha expresado que de momento las vacunas son efectivas también con esta variante pero ha alertado de que, si se mantiene el gran número de contagios, habrá más posibilidades de una nueva mutación y que acabe saliendo una variante que se escape a las vacunas. Hasta ahora, la Delta tiene menos tiempo de incubación y, en cambio, mayor transmisión.

Por otro lado, Cabezas ha explicado que a día de hoy no es necesario que los vacunados con pauta completa hagan cuarentena. Aun así, ha dicho que estos protocolos, de carácter estatal, están en continúa revisión. En este sentido, ha añadido que se está monitorizando también la decisión de no hacer pruebas a los contactos estrechos asintomáticos.

50 positivos entre 3.000 pruebas al ocio

Esta semana se ha puesto en marcha el sistema de cribado para niños y monitores del ocio a través de las farmacias. Hasta el momento se han hecho unas 3.000 pruebas y se han detectado alrededor de 50 positivos. "Un porcentaje muy bajo", ha indicado Cabezas.

La secretaria ha valorado positivamente el sistema de pruebas rápidas en el sector del ocio y ha destacado que las farmacias supervisan e introducen los datos en el sistema. Por eso, ha explicado que se está hablando con el Colegio de Farmacéuticos "por si se puede extender a otro tipo de pruebas".

Por último, Salud analizará el efecto que hayan podido tener los festivales de música en esta quinta oleada y está a la espera que pasen unos 15 días desde la celebración del Cruïlla para poder hacer el debido análisis.