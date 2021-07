Ocho de cada diez ingresados en las UCI de Catalunya no están vacunados

El 77,6% de las personas ingresadas en las UCI de Catalunya por la Covid-19 no están vacunadas; el 14,6% habían recibido la primera dosis y el 7,8%, la pauta completa. Son datos que ha facilitado este miércoles la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, que ha puntualizado que estos pacientes no están vacunados porque todavía no habían podido hacerlo cuando se contagiaron o bien por otros motivos.

Respecto a los ingresados en planta, el 71% de los pacientes no están vacunados; el 13% tienen una dosis y el 16%, la pauta completa. Cabezas ha descrito la quinta ola como la "tormenta perfecta", con el incremento de la socialización y la expansión de la variante Delta, que ya representa el 84% de los casos en Catalunya. Ante esta situación, Salud ha decidido avanzar a cuatro semanas la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Sobre las prioridades de vacunación para los próximos días, Cabezas ha recalcado que se centrarán ahora en proteger a los mayores de 30 años y a completar la vacunación a los ciudadanos que deben vacunarse con AstraZeneca.

La intención del Govern es que a partir de este viernes se administre la segunda dosis de la vacuna de Oxford en un intervalo de solo cuatro semanas respecto a la primera. Los gobiernos de varios países han reducido el periodo entre dosis de AstraZeneca ante la expansión de la variante Delta. Hace unos días Salud ya anunció que acortaba el plazo entre dosis de las 10-12 semanas iniciales a ocho. A partir de ahora serán solo cuatro semanas.

"Es muy importante que todas las personas con la primera dosis de AstraZeneca o de cualquier otra vacuna, de las cuales ya haya pasado el periodo para la segunda, se pongan en contacto para completar la pauta si no tienen la cita programada o no han recibido el SMS", ha subrayado Cabezas.

Salud prevé administrar la semana que viene más primeras dosis, ya que esta semana la actividad se ha centrado básicamente en inocular segundas vacunas. También se empezará a priorizar la vacunación de los monitores de actividades de ocio, tal como ha anunciado Cabezas en la rueda de prensa. En Catalunya se han administrado ya 8 millones de vacunas contra la Covid-19 desde que empezó el proceso a finales de diciembre del año pasado.

La secretaria de Salud Pública ha defendido el plan de vacunación para proteger las personas más vulnerables ante la enfermedad, puesto que, ha remarcado, "ha frenado la repercusión asistencial grave de la enfermedad" en la quinta oleada de la pandèmia.

Cabezas ha señalado que en ninguna de las anteriores oleadas se había visto un incremento tan explosivo como el actual y lo ha atribuido a la expansión de la variante Delta y al aumento de la socialización, especialmente en grupos de edad no vacunados. Cabezas ha indicado que, según sus datos, solo el 40% de los contagiados o contactos estrechos cumple la cuarentena.

Salud prevé 300 pacientes en las UCI la semana que viene

La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, se ha mostrado preocupada por el ritmo de aumento de ingresos de los últimos días y ha indicado que prevén que la semana que viene haya 300 pacientes en las UCI de Catalunya a causa de la Covid-19. Actualmente hay 219 pacientes críticos, con una media de edad de 50 años. En planta hay 1.185 pacientes ingresados actualmente.

Craywinckel ha señalado que algunos hospitales se están planteando, ante las previsiones de los próximos días, desprogramar actividad de cara a la semana que viene. También ha informado que se están reabriendo dispositivos Covid-19 en algunos centros, incluyendo anexos de hospitales. La atención primaria ha tenido que aumentar su actividad y esto ha repercutido sobre todo en la recuperación de la presencialidad, ha reconocido.

"No hemos descongestionado tanto cómo querríamos la atención primaria y estamos congestionando el siguiente nivel asistencial y esto pone en tensión al sector", ha afirmado la directora del CatSalut, que ha advertido del "efecto desplazamiento" de la atención a pacientes con otras patologías.

Por otro lado, Cabezas también ha confirmado que todas las personas que se contagien del virus después de haber recibido la primera dosis necesitarán la segunda, pero que si son menores de 65 años "tendrán que esperar seis meses". Además, a preguntas de los periodistas, ha explicado que los actuales protocolos de Salud establecen que una persona con pauta completa que sea contacto estrecho de un positivo no tiene que hacer cuarentena.