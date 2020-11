Detenido un masajista en Canet de Mar (Barcelona) acusado de abusar sexualmente de sus pacientes

Los Mossos han detenido a un masajista de Canet de Mar (Barcelona), acusado de abusar sexualmente de sus pacientes. La Unidad de Investigación de la policía catalana en Mataró detuvo al hombre el pasado jueves y, tras declarar ante el juez, ha quedado en libertad con cargos y medidas cautelares. El juez le ha impuesto una fianza de 20.000 euros y deberá presentarse cada quince días en los juzgados.

Según los investigadores, el hombre llevaría varios años actuando de la misma manera y se han identificado al menos una docena de víctimas, que han asegurado haber sufrido tocamientos y abusos por parte del masajista en su consulta. Desde el pasado 11 de octubre, algunas de las víctimas, en su mayoría chicas jóvenes, se organizaron a través de Instagram y empezaron a publicar diferentes testimonios sobre los presuntos abusos sufridos a cargo de este masajista de 47 años.

Las denunciantes aseguran que el sospechoso les pedía que se desnudaran con la excusa del masaje para entonces "manosearlas" y realizar tocamientos por todo el cuerpo, incluidas las zonas genitales. Algunas de las víctimas explican en la cuenta de Instagram que durante las primeras sesiones el sospechoso actuaba de manera normal y era a partir del tercer o cuarto masaje cuando llevaba a cabo los tocamientos.

"A pesar de que me hacía sentir incómoda, llegué a pensar que igual era yo que no lo entendía", explica una de ellas, que dejó de asistir a los masajes ante la incomodidad que le generaba los tocamientos. Otra víctima, siempre según los relatos publicados en Instagram, asegura que dejó de acudir a su consulta a los 14 años después de haber sufrido episodios similares. En otra publicación de la misma cuenta, otra presunta víctima explica que el masajista la acabó masturbando durante un masaje. "Estuve dos meses sin contárselo a nadie porque me daba vergüenza y me sentía culpable", afirma esta chica, que afirma que tras lo ocurrido tuvo depresión y ansiedad durante más de un año.