La Fiscalía pide dos años de cárcel para un dirigente de Vox por un ataque xenófobo a un centro de menores

La verdad es que no me he hecho mucho #MiSelfiConVOX porque siempre hemos estado por las campañas, trabajando, hablando con los vecinos más desfavorecidos y construyendo siempre; salvo una ocasión para unas merecidas cañas... ¡pero aquí tienes el tuyo, @Igarrigavaz! 📢 pic.twitter.com/7GBFiD3nvh