El Supremo rebaja a una multa la condena al inspector de los Mossos que aporreó a manifestantes del 15M

El Tribunal Supremo ha dejado en una multa de 9.000 euros y una indemnización de 3.000 euros el reproche penal al inspector de los Mossos d'Esquadra Jordi Arasa por aporrear a manifestantes del 15-M durante el desalojo de la plaza Catalunya en 2011, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en ejemplo gráfico de desproporción en la actuación policial.

El Alto Tribunal, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, estima en parte los recursos que tanto la Fiscalía como la defensa de Arasa, ejercida por el letrado José María Fuster Fabra, habían interpuesto contra la condena de dos años y cuatro meses de cárcel que le había impuesto la Audiencia de Barcelona.

No cuestiona el Supremo que el inspector –que sigue en activo en los Mossos– se sobrepasó en el uso de la porra policial contra manifestantes pacíficos. La rebaja de la condena se explica por motivos técnicos: en un manifestante herido por Arasa, el Supremo no acepta la pericial de una fisioterapauta como válida para fundamentar la condena por lesiones, mientras que en otro herido el Alto Tribunal no ve suficiente gravedad en la lesión como para condenar por lesiones agravadas y las deja en su modalidad delictiva simple.

Sin emplear un tono tan contundente como las magistradas de Barcelona, que concluyeron que los empujones, golpes y porrazos con los que Arasa desalojó la plaza no estaban “justificados en ningún caso” porque los indignados estaban sentados en el suelo de forma “pacífica”, el Supremo sí determina que la actuación del inspector fue desproporcionada y violenta.

“Todo apunta a un actuar precipitadamente agresivo por parte de quien precisamente por razón del cargo que ostentaba [jefe de las unidades de apoyo de los antidisturbios] ha de estar acostumbrado a soportar situaciones de presión y a quien incumbe un particular esfuerzo de contención”, resuelve el Alto Tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Ferrer.