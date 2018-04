Aprobada en el Senado la moción del PP de apoyo al ferrocarril en la provincia de Toledo

La Comisión de Fomento del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular, con el voto a favor del PSOE, en la que pide continuar impulsando las actuaciones para la renovación y mejora de la línea Madrid- Extremadura a su paso por la provincia de Toledo, así como la nueva línea de alta velocidad Madrid-Oropesa.

La senadora por Toledo, Carmen Riolobos, que ha defendido, la iniciativa en representación de los senadores del PP por Toledo, Tomás Burgos y Jesús Labrador, ha explicado durante su intervención, según refleja CMM Noticias que la moción plantea un coste de ejecución de 250 millones de euros. "Son 100 millones de euros más que la que presentó el PSOE en su momento", ha indicado.

Por eso, Riolobos ha destacado que en la moción se insta al Gobierno a que impulse mejoras del tren convencional en la provincia, y que para ello se lleven a cabo inversiones que mejoren aspectos de seguridad como terraplenes, vías, o electrificación, ha informado el PP en nota de prensa.

También ha señalado que la iniciativa pide a RENFE que mejore los servicios en esta línea, así como que "se impulse y mejore la ejecución del AVE en el tramo Madrid-Extremadura y la agilización de los plazos en el tramo Navalmoral-Oropesa". Riolobos ha recordado que el estudio informativo de Talavera-Toledo estará terminado en el mes de mayo y a continuación se podrá sacar a información pública.

El último punto de la iniciativa de los populares solicita que se implante un Puerto Seco y una Plataforma Logística Intermodal (PLI) en Talavera, cuyo estudio de viabilidad estará finalizado en mayo, "y se tendrá que avanzar en la firma del convenio entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para llevar a cabo los proyectos y la ejecución de las terminales ferroviarias".

Carmen Riolobos ha subrayado que esta moción "es buena para Talavera" y evidenció "las mentiras y trampas del PSOE porque nunca, ni el Senado, ni el PP, ni el Gobierno de España han dado un paso atrás en el apoyo al tren convencional como al desarrollo del AVE y la Plataforma Logística de Talavera".

De su lado, el senador socialista Félix Ortega, que ha votado a favor de la moción del Partido Popular, ha explicado su apoyo porque es una iniciativa que busca "mejorar el tren", defendiendo que ellos tienen como objetivo "beneficiar a los ciudadanos de la provincia de Toledo".

No obstante, el senador socialista ha denunciado que el PP ha traicionado su compromiso con sindicatos y empresarios presentando una moción "light" sobre el tren a Talavera, "que no respeta a lo que la senadora popular por la provincia de Toledo, Carmen Riolobos, se comprometió al firmar el Pacto Social por el ferrocarril de la provincia de Toledo", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Tercer intento

Esta moción se ha aprobado en el tercer intento, después de que las últimas mociones presentadas por el PP y el PSOE no saliesen adelante, el pasado 14 de marzo. Los senadores 'populares' decidieron no apoyar el documento presentado por el PP y, además, decidieron finalmente retirar su propia moción. Incluso el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, del PP, pidió apoyo en este asunto, arguyendo que la ciudad "no está para batallitas políticas".

Por su parte, los agentes sociales, distintos sindicatos y la Federación de Empresarios de Toledo (FEDETO), criticaron también la decisión del Partido Popular y señalaron que desconocían los motivos de la retirada de la moción en el Senado, "de forma tan repentina". Ambas mociones se basaban en el Pacto Social por el Ferrocarril en la provincia de Toledo, y, por tanto, desde Comisiones Obreras afirmaban que el partido había "liquidado" su credibilidad y acusaba a los senadores, como Carmen Riolobos, vicesecretaria de Comunicación del partido a nivel regional, de tener la cara "muy dura".

Después de esta crisis, el mismo ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, aseguro en una Sesión de Control al Gobierno el "compromiso" del Ejecutivo de España para impulsar las obras de la línea de alta velocidad en la ciudad, al igual que las mejoras en el servicio y también de la plataforma logística.