CMM Play ha superado los 100.000 suscriptores en su primer año de vida

Castilla-La Mancha ha presentado la nueva temporada de su herramienta estrella, CMM Play, una aplicación que cumple un año con más de 100.000 inscritos y cerca de 300.000 usuarios únicos. La plataforma digital ha presentado sus novedades y, entre ellas, se encuentra contenido enfocado en el último hallazgo arqueológico de Cuenca: el yacimiento Noheda, "el mayor mosaico figurativo" que se conoce en el mundo del imperio romano que está abierto al público desde este verano.

Dentro de este enfoque, se estrena también programa 'Objetivo cultura', que estará conducido por Carmen Gómez este próximo 1 de octubre. Se trata de un programa divulgativo que ha recorrido los temas culturales "más llamativos" de la región. Cada capítulo tratará un tema diferente, gracias a distintos docentes y expertos que han asesorado los diferentes capítulos. "Así podemos aprender de la cultura de la tierra y esperamos que sea una ventana para que todos puedan descubrirla", afirmó Gómez.

El enfoque en el yacimiento arqueológico se verá reforzado también con el nuevo concurso 'Aventura con romanos', de cortometrajes sobre la Hispania romana en Castilla-La Mancha y al cual pueden presentarse todos los estudiantes de la región. Carmen Amores, la directora general de Castilla-La Mancha Media, ha destacado que los datos de la aplicación CMM Play "trascienden" la importancia del proyecto, debido al gran número de usuarios que han utilizado los distintos espacios de la plataforma. Amores añadió que hay usuarios también desde otros países, como Estados Unidos, México o Argentina.

La directora hizo un llamamiento específico a los profesionales de la cadena para trabajar por lo que los jóvenes quieren. "No se pueden hacer programas en un soporte en el que no están los que reciben el programa. Vosotros no estáis en la tele convencional, pero sí veis contenidos dónde queréis y con quién queráis compartirlo. Tenemos que acercarnos a vosotros de otra manera y eso es lo que hacemos", afirmó.

Además del concurso 'Aventuras con romanos', la cadena estrenará en la aplicación un progroama en el formato 'slow tv', en directo desde el yacimiento de Noheda. Se trata de un formato experimental que se retransmitirá a través de cámaras GoPro que ofrecerán la visión de los profesionales que trabajan en el yacimiento. De este modo se puede ver todo "en primer plane y con todo los detalles en directo", afirmó Amores. También se estrenará 'Noheda, el enigma', documental en el que se buscará al dueño de la villa y se analizará el descubrimiento que ha "asombrado" a la comunidad arqueológica.

"Tres proyectos culturales transmedia para sumergirnos en el conocimiento de un yacimiento único en el mundo, estrenando el primer formato ‘real slow’ retransmitido en streaming y a tiempo real", reza la promo de los programas.