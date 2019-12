"Castilla-La Mancha tiene una red clientelar como la de Andalucía", según el PP

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado hoy "la maniobra maquiavélica" del presidente regional, Emiliano García-Page para intentar aprobar de “tapadillo” lo que califica de "privilegios vitalicios" para altos cargos "entregados a la causa socialista" y con el dinero de todos los castellanomanchegos.



Así se ha pronunciado Merino, en la rueda de prensa previa a la Comisión parlamentaria de Economía y Presupuestos, donde ha lamentado que se vaya a producir esta situación, "por la puerta de atrás, con premeditación, alevosía, y nocturnidad".

También ha calificado de “enrevesada y torticera” la estrategia de Page, al tener la “habilidad” de colar “por debajo de las alfombras” y aprovechando la Comisión de Presupuestos y posterior debate de medidas Tributarias, "los privilegios vitalicios de los que han sido, son y serán altos cargos de Castilla-La Mancha, y lo pretende hacer a través de una enmienda del PSOE".

"A Page se le ha subido la mayoría absoluta a la cabeza"



Por ello, ha denunciado que a “Page se la ha subido la mayoría absoluta a la cabeza”, ya que el Grupo Parlamentario Popular no puede enmendar una enmienda del PSOE, y el resultado final sería la modificación de la Ley de Empleo público en la que se recuperarán privilegios de altos cargos – con carácter retroactivo- desde el año 2007, "por vía de hecho".



En este sentido, la dirigente popular ha asegurado que dicha enmienda del PSOE “nos la hemos encontrado publicada en el Boletín Oficial de las Cortes el pasado día 5 de diciembre – en vísperas del puente de la Constitución-, para ser introducida de manera torticera en la comisión de Economía y Presupuestos”.



En dicha enmienda, se dice que “el personal funcionario de carrera con destino definitivo o en adscripción provisional en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que pase a la situación administrativa de servicios especiales por desempeñar cargos en la Administración regional comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo de Consultivo de Castilla-La Mancha, o asimilados a estos, consolidará por el desempeño de dichos cargos públicos el grado personal en idénticos términos a los previstos en la regulación de la carrera profesional para los funcionarios en el desempeño de puestos de trabajo con carácter definitivo”.

"Lo que tenemos en Castilla-La Mancha es una red clientelar como en Andalucía"



Merino ha afirmado que se trata de una “cacicada sin precedentes, de derroche de dinero público" y un "insulto" a todos los funcionarios que se ha producido con “secretismo y oscurantismo” sin negociar con los sindicatos, saltándose la Mesa de la Función Pública, saltándose todos los controles, de espaldas a las Cortes y al Consejo Consultivo, algo que Merino ha calificado de “auténtica vergüenza”.



También, ha advertido que la modificación de la Ley de Medidas Tributarias entrará en vigor justo el día siguiente de su aprobación, a pesar de que no cuenta con una partida presupuestaria, por lo que ha preguntado a Emiliano García-Page "de dónde piensa sacar el dinero".



Merino también ha dicho que "lo que tenemos en Castilla-La Mancha es una red clientelar igual que la de Andalucía" y que "poco a poco va saliendo a la luz". En este sentido, ha exigido a los diputados socialistas en las Cortes Regionales que sean "valientes y actúen con responsabilidad", ya que ellos tienen la posibilidad de rechazar esta “locura”.



Ha denunciado el gasto de nueve millones de euros anuales en altos cargos, un 80 por ciento más que en la legislatura pasada, "ha colocado" a más de un centenar de funcionarios, creando una estructura paralela dentro de la administración que nos va a costar que más de cinco millones de euros al año al erario público.



Y mientras tanto- ha continuado Merino- a Page “le da lo mismo que no haya médicos para realizar sustituciones, que los dependientes no cobren sus ayudas, que el 64 por ciento de los parados en nuestra región sean mujeres, que un paciente tenga que esperar más de dos años para ser operado, que tengamos carreteras que están en peor estado que los caminos".



También ha recordado que el Gobierno regional aprobó el mes de agosto pasado, como reconocía el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina en una entrevista con eldiarioclm.es, un decreto para consolidar en los niveles más altos a más de un centenar de funcionarios para desempeñar responsabilidades políticas (como los delegados provinciales), argumentando lo que ahora se aprueba en las Cortes. O que se haya contratado a personal eventual "para llevar las redes sociales a los consejeros" aunque algunos de ellos “no tienen ni perfil”.

"Es mentira", dice el PSOE y recuerda que fue Cospedal quien lo eliminó

La portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha respondido que "es mentira" para matizar que "estamos hablando de la carrera profesional de nuestros empleados públicos que son altos cargos"

No supone, añadía, "ni un solo beneficio para los empleados públicos que son altos cargos, pero tampoco ni una sola desventaja".

Ana Isabel Abengózar, diputada regional del PSOE Foto: PSOE Castilla-La Mancha

Abenzózar se ha remontado a la etapa del Gobierno de María Dolores de Cospedal "que quitó el complemento de los empleados públicos que en algún momento de su vida se han dedicado a la política, a servicios especiales". Un complemento específico que, ha dicho, "ella sí cobra. Esa es la realidad, lo quitó para el resto pero cobrándolo ella".

Fuentes del PSOE añaden, sobre este asunto, que la enmienda permite "igualar la normativa regional con la ley estatal" al reconocer la consolidación de nivel a los empleados públicos que regresen a su puesto de trabajo después de haber sido alto cargo.