'BlackPage': la campaña "tendencia" en Twitter del PP para denunciar la "doble cara" del presidente de Castilla-La Mancha

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha en Twitter una acción bajo el hasta #BlackPage para denunciar la “doble cara” del presidente del Gobierno regional “que dice una cosa en medios de comunicación y hace todo lo contrario en la región”.

Así lo ha dado a conocer el vicesecretario de Comunicación de los 'populares' en la Comunidad Autónoma, Santiago Serrano, que ha explicado que el hastag se ha colocado durante este lunes entre las diez principales tendencias de la red social Twitter con cerca de 3.000 tuits refiriéndose "a la doble moral del presidente de la Junta que exhibe continuamente".

📽 Lo importante en un político no solo es lo que dice, sino lo que hace.



Y en CLM sabemos muy bien que lo que dice Page por ahí, poco tiene que ver con lo que hace aquí.



Es la doble cara de #BlackPage ⬇️ pic.twitter.com/mHtm2t3okp — Claudia Alonso (@claudiaalonsso) December 2, 2019

"En las últimas fechas, la doble cara de Page se ha acentuado, por lo que, desde el PP de Castilla-La Mancha con sus cargos, simpatizantes y afiliados hemos querido demostrar su hipocresía política llenando Twitter de vídeos y tuits demostrando que Page tiene mucho más que esconder y que callar que cosas de las que hablar y sacar pecho", explica Serrano.

En Castilla-La Mancha tenemos #BlackPage que es igual que Sanchez, capaz de decir una cosa y la contraria pactando antes que nadie con Podemos pic.twitter.com/PMSgUnL5y8 — Paco Cañizares (@pacocanizares) December 2, 2019

En concreto, ha recordado la votación en las Cortes Regionales sobre la propuesta del PP de mejorar las condiciones sociales de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil de la región, todo ello a través de una serie de bonificaciones, ayudas y ventajas en ámbitos como la educación de los hijos, el transporte o la vivienda, además de un suplemento por instalarse en el mundo rural. Serrano ha indicado que Emiliano García-Page "se negó a votar a favor de estas medidas".

Sobre la sentencia del caso de los ERE "que salpica de corrupción al PSOE", Santiago Serrano ha insistido en que, desde el día que se conoció la sentencia, "Page no ha abierto la boca, y por supuesto no ha condenado la corrupción de su partido, se lo hemos pedido en innumerables ocasiones, pero se esconde y no dice absolutamente nada”. Eso sí, ha recordado que lo último que dijo fue, un día antes de conocerse la sentencia, que ponía la mano en el fuego por Chaves y Griñán. “Ese es el presidente de nuestra tierra, que todo el mundo lo sepa”.

#BlackPage se niega a aprobar la propuesta del @pp_clm para mejorar las condiciones de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil de #CLM.



Que no os engañe su proposito de proyectar una imagen cándida. pic.twitter.com/qDaw0fqCpa — PP de Toledo (@PPopularTo) December 2, 2019

En cuanto a la formación de gobierno en nuestro país, “la hipocresía de Page aumenta hasta niveles vergonzosos para todos los que vivimos en esta tierra”, ha afirmado el vicesecretario del área de Comunicación, ya que Page, “pionero en pactar con Podemos, pionero en gobernar junto a un vicepresidente comunista, que se da después golpes de pecho y dice que no le dejaba dormir el pacto, que era perjudicial, que no se debe pactar con ERC, va el pasado fin de semana, vota a favor en la consulta de las primarias del PSOE, y se va a La Sexta a contarlo”, ha relatado.



"En cuanto a las declaraciones de Page sobre la educación concertada en las que decía que la región iba a ser poco más que un remanso de paz para esta educación, pues bien, más hipocresía, más mentiras, ha comentado Serrano, que ha continuado recordando que fue el propio Page el que firmó un acuerdo con Podemos en Castilla-La Mancha en el que se podía leer literalmente “reducir progresivamente la financiación pública a la educación concertada hasta su desaparición”.

#BlackPage decía, sobre la concertada, que #CLM iba a ser poco más que un remanso de paz para esta 📚 educación



🤖FALSO: ➕hipocresía y ➕mentiras porque fue ÉL quien firmó un acuerdo con Podemos para reducir progresivamente la financiación pública a la educación concertada pic.twitter.com/GWQpfF80qk — Populares de Cuenca (@PopularesCuenca) December 2, 2019



“Tenemos claro que cada día vemos una cara de Page, pero siempre tiene una cosa en común, que es la cara más dura que hemos visto nunca”, ha insistido el vicesecretario regional del PP, que además ha mostrado su preocupación porque “no conocemos al PSOE de Castilla-La Mancha en los últimos tiempos, ni su deriva radical, su giro hacia el sanchismo, su pérdida de moderación y de identidad”, algo que “nos preocupa” ha concluido Serrano.

El PSOE carga contra el PP por la "campaña de insultos" contra Page

Por su parte, la portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha criticado duramente al Partido Popular de la región por haber orquestado en la red social Twitter una campaña de "insultos" dirigida frontalmente contra el presidente autonómico, Emiliano García-Page, auspiciada bajo el hashtag #BlackPage.

Abengózar ha considerado que "la única etapa negra" en la región "fue la de Cospedal, la de recortes de derechos y asfixia". "Y si hablamos de 'black', en Castilla-La Mancha solo conocemos las tarjetas 'black' de Nacho Villa", ha dicho.

En su opinión, el PP "no tiene nada que criticar" de la gestión de García-Page en la región, al tiempo que se ha preguntado "cuál es la diferencia" entre esta actitud y "la de los independentistas catalanes con sus adversarios políticos".

"No tienen nada que criticar y solo quieren confundir a los castellanomanchegos. Todos tienen claro el compromiso de García-Page con la Constitución. En cuanto a responsabilidad y lealtad con el Estado, Núñez tiene cero", ha dicho.