La Mancomunidad del Tajuña se levanta contra el 'fracking': "El impacto negativo es enorme"

El presidente de la Mancomunidad de Aguas Río Tajuña y alcalde de Pozo de Guadalajara, Teodoro Baldominos, ha lamentado que el equipo de Gobierno de la Diputación de Guadalajara (PP) no haya querido apoyar una moción que rechazaba la práctica del 'fracking' en la provincia. "Aunque los municipios que formamos parte de esta Mancomunidad no estamos dentro de las casi 20.000 hectáreas de territorio provincial que abarca el proyecto Cronos, sí que nos vemos directamente afectados por sus consecuencias, debido al riesgo de contaminación de los acuíferos que nos abastecen", explicó.

En este sentido, explican que el nacimiento del río Tajuña, del que procede el agua que consumen los 37 núcleos de población que pertenecen a esta Mancomunidad, se encuentra dentro de la zona delimitada por el proyecto Cronos para la práctica de la fractura hidráulica."Para nuestra mancomunidad, el impacto negativo del proyecto Cronos es enorme, tanto por el alto consumo de recursos hídricos como por el riesgo de contaminación de aguas subterráneas que implica la extracción de gas mediante el fracking”, ha explicado Baldominos.

Además, ha querido añadir que la cuenca del río Tajuña aún no ha superado un periodo "especialmente complicado" por la escasez de agua, que ha hecho que la Confederación Hidrográfica del Tajo decretase la restricción total del regadío, y el embalse de la Tajera, del que se abastece la mancomunidad, ha llegado a estar durante semanas con menos de tres hectómetros cúbicos, por debajo del 5% de su capacidad.

Las lluvias, explican, han ofrecido una "ligera recuperación" que permitirá que no haya problemas de abastecimiento para esta primavera, pero todavía hace falta que aumente el nivel del embalse para evitar "posibles restricciones de agua" de cara al verano, cuando la población y el consumo se multiplican. Por otro lado, aseguran que la cuenca del Tajuña es "especialmente vulnerable" y tiene "más dificultades" para recuperarse de los periodos de sequía. Recalcan que la Tajera "aún no llega a los nueve hectómetros cúbicos y sigue por debajo del 15% de su capacidad".

"No podemos olvidar que en nuestros municipios hay cerca de 25.000 habitantes censados, pero esa cifra prácticamente se duplica durante el periodo de verano. Por tanto, si en la cabecera del río se implantara una actividad que consume agua masivamente, los problemas que estamos sufriendo ahora se van a multiplicar", ha advertido el presidente de la mancomunidad. Además, recuerda que existe también "riesgo de contaminación" de los acuíferos debido a la toxicidad de los productos químicos que se mezclan con el agua para inyectarla a gran presión y fracturar la roca. "No queremos quedarnos sin agua y no queremos que nos llegue contaminada”, ha subrayado Baldominos.

La moción debatida en la Diputación y rechazada por el Equipo de Gobierno del PP pedía al Gobierno de Rajoy que retire el recurso contra la ley que aprobaron el pasado año las Cortes de Castilla-La Mancha para dificultar los proyectos de “fracking” en nuestra región hasta "hacerlos inviables" en la práctica. El Tribunal Constitucional ha admitido el recurso, dejando cautelarmente en suspenso la ley autonómica.