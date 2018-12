El PSOE pide a Núñez que siga "el ejemplo" de Casado y "retire los honores a Cospedal"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, se ha mostrado hoy sorprendido por “las contradicciones” entre el PP nacional y el regional respecto al papel de María Dolores de Cospedal en el partido y, con ello, ha instado a Francisco Núñez a seguir el ejemplo de Pablo Casado y, “de una vez por todas, retire los honores a Cospedal dentro de la Presidencia de su partido a nivel regional”.

Esta es una de las dos peticiones que Gutiérrez ha hecho al PP de Castilla-La Mancha en declaraciones a los periodistas en Cobisa (Toledo), donde ha participado en las tradicionales migas de Navidad junto al alcalde de la localidad y secretario general del PSOE de Toledo, Félix Ortega, y el secretario de Acción Electoral del PSOE regional, Fernando Muñoz.

“La segunda es que alcen la voz en contra del trasvase y le digan a Pablo Casado que si pretende garantizar por ley y por vida el trasvase Tajo-Segura, el PSOE se pondrá al lado de Castilla-La Mancha que es, en definitiva, estar al lado de Emiliano García-Page”, ha aseverado.

Respecto al acto de presentación de candidaturas que ha celebrado hoy el PP de Castilla-La Mancha en Albacete y al que ha acudido el líder de los ‘populares’, Pablo Casado, el dirigente socialista ha advertido sobre las “diferencias” que existen “respecto al papel de Cospedal en el PP”.

Así, ha argumentado que, mientras Casado “echó de todos los cargos” a María Dolores de Cospedal “al creer que su actitud no había sido digna para seguir siendo diputada o miembro de la Ejecutiva nacional”, Núñez “pretende seguir manteniéndola como presidenta de honor”.

“Es muy llamativo que Cospedal, que es indigna a vista de Pablo Casado para ser diputada o ser miembro de la Ejecutiva, siga manteniéndose como referencia de honor del PP de Paco Núñez”, ha opinado .

Trasvase Tajo-Segura

Ha añadido que le “llama también poderosamente la atención el silencio cómplice que van a mantener los candidatos a las alcaldías del PP de Castilla-La Mancha en relación a la política trasvasista de Casado", que los candidatos -especialmente los de los municipios ribereños- “no alcen la voz, no lleven la pancarta de no al trasvase” frente “a la intención de garantizar por ley el trasvase”. “Creo que no debe ser incompatible ser candidato de un partido político con los intereses generales de nuestra región y, especialmente, de nuestros municipios”, ha recalcado.

Apoyo a las tradiciones

Por otra parte, Gutiérrez ha destacado el evento de convivencia organizado hoy en Cobisa (Toledo) en torno a la gastronomía tradicional, “uno más de los que realizan los municipios de Castilla-La Mancha y a los que el PSOE apoya con vehemencia”.

“Respetamos, promovemos y queremos a las tradiciones de Castilla-La Mancha, es la mejor manera de cuidar a los pueblos, las tradiciones en su sentido amplio, desde las populares con motivo de las fiestas de Navidad o la Semana Santa a otras arraigadas como la caza”, ha afirmado.

Para Gutiérrez, “querer a los pueblos es respetar las tradiciones, proteger y promover su cultura, proteger a través de una Ley de Caza modélica y en defensa de cualquier ataque venga de donde venga”.

Del mismo modo, ha apuntado que “querer a los pueblos es proteger los servicios públicos” y, en este sentido, ha defendido que el Gobierno de García-Page es “el que más está haciendo por el arraigo de la gente a sus municipios a través no solo de la promoción cultural y de proteger sus tradiciones, sino especialmente de los servicios públicos esenciales”, pues “nadie se quedaría a vivir en nuestros pueblos si no hubiera empleo, educación o sanidad decente, digna y en igualdad de oportunidades”.

Por su parte, el alcalde de la localidad de Cobisa ha destacado “el ambiente festivo” del municipio en el día de hoy que, “año tras año, pasan las familias”. “Una jornada de convivencia de las que en Cobisa nos sentimos orgullosos porque, gracias a estas actividades, la gente va entrando más en relación con el resto de los vecinos”, ha celebrado.