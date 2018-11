El PSOE acusa al PP de "enmierdarlo absolutamente todo"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha acusado al PP de "enmierdarlo absolutamente todo" y de querer crear 'fake news', después de que el diputado 'popular' Carlos Velázquez haya señalado que hay "sospechas" de que se estén fraccionando contratos por parte de la Junta de Comunidades. El diputado socialista Fernando Mora ha instado al PP a ir a los juzgados: "No se puede decir que se tienen sospechas, aquí o hay realidades o no y, si hay, se va al juzgado y se denuncia", afirmó.

Mora ha pedido a los 'populares' que "no enreden" y ha considerado que "no se puede dar vueltas a una cosa que no levanta ninguna sospecha". "Cuando el demonio no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo, que es lo que ha hecho Velázquez", recalcó el parlamentario Además, aprovechó para recordar que lo que "se sospecha" es que la expresidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal, "estuvo detrás de muchos asuntos raros que hubo en Castilla-La Mancha y haría bien en dar la cara".

En este sentido, ha señalado que esto debe "pesar como una losa" sobre el partido, porque su presidente regional, Francisco Núñez, "está desaparecido desde hace siete días". En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz regional, Nacho Hernando, que ha asegurado que Núñez es la "primera víctima" que se ha cobrado el escándalo suscitado tras las conversaciones entre la expresidenta de la Junta y el comisario Villarejo. "Fue la única promesa que se había planteado Paco Núñez, que lo único que iba a hacer distinto era la política de comunicación y lleva cuatro días desaparecido".

En este sentido, señaló que los 'populares' tienen que "renunciar a su madre" y que es "lamentable" que el jefe de la oposición en la región se haya "evadido por completo de cualquier rueda de prensa de comparecencia pública".