“No creo que haya investigación porque el PSOE es una de las líneas de protección de la Monarquía”

Enrique Santiago, secretario general del PCE, ha dicho este sábado en Toledo no confiar en que el PSOE propicie una Comisión de Investigación en torno a las grabaciones de Corinna sobre el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, tal y como solicita Unidos Podemos.

“No creo. El PSOE es una de las líneas de protección de la Monarquía”, ha lamentado. “Ojalá la hubiera. Es lo normal en un país con una mínima salud democrática. El PSOE ha estado alegando desde el principio todo tipo de excusas de mal pagador para retrasar la puesta en marcha de esa comisión”.

“El día que deje de confundir el interés del pueblo español o las políticas de Estado con el interés de la Casa Real, ese día, el PSOE se convertirá en herramienta útil para la sociedad española”.

En su opinión, el PSOE “tiene que traspasar esa línea y si no lo hace rápido no va a ir a la zaga de nuestra sociedad. Cada día hay más gente que ve la necesidad de una consulta ciudadana sobre Monarquía o República. No hay ningún país en nuestro entorno que conserve a una Monarquía con el poder que tiene la nuestra” porque “el rey es el jefe de las fuerzas armadas y ese poder no es simbólico, sino sustraído a la voluntad del pueblo”.

Ha recordado en este punto el “secreto a voces” que dio a conocer en 2013 el New York Times cuando publicó una información estimando la fortuna del ahora rey emérito en más. 2.000 millones de euros. “Ninguna institución se dirigió al periódico para pedir que rectificara, empezando por la Casa Real”.

Además, ha calificado de “vergonzoso” lo divulgado en las grabaciones realizadas a Corinna. “Una cosa es la inviolabilidad y otra la inmunidad. Nadie tiene inmunidad y mucho menos impunidad" y ha abundado que "la inviolabilidad se corresponde a los actos de gobierno y desde luego eludir el pago de impuestos, blanquear dinero etc, que yo sepa, no tiene que ver con los actos de gobierno".

“España es el único país del mundo con un parque temático del fascismo”

También se ha pronunciado sobre la intención de los socialistas de retirar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. “Que este país sea el único del mundo con un parque temático sobre el fascismo es una cosa muy peculiar”. Es, ha dicho, “una anomalía histórica que escandaliza a todas las democracias de nuestro entorno” y ha dicho que confía en que “se corrija a la mayor brevedad2.

La “sorpresa”, ha comentado, es que “la familia Franco encantada de hacerse cargo del Pazo de Meirás no está dispuesta a hacer lo mismo con su familiar al que tanto veneran, respetan y quieren. Parece que tiene claro que lo que supone el apellido es un inmenso negocio al que no está dispuesto a renunciar”.

Espera que “por salud democrática y por la imagen de España en el exterior”, se clausure el monumento al Valle de los Caídos "lo más pronto posible"