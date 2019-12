Page: "La Constitución de 1978 va para rato porque es muy difícil diseñar un modelo alternativo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este viernes 6 de diciembre que el éxito de los 41 años de Constitución es que “esto ha cambiado como de la noche al día”.

En su opinión, “lo que tenemos que querer para nuestros hijos y nuestros nietos es que siga cambiado y sin trauma y entre todos”. Asimismo ha señalado que esta “no es la primera vez que tenemos desafío independentista” en España pero, ha subrayado, “la Constitución está por encima de los gobiernos, de los partidos políticos y, por supuesto, de la coyuntura política”.

El jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha pedido a la ciudadanía que “no se deje llevar por las trampas ni por los ruidos ni por los gritos” de quienes “egoístamente quieren ser más, o tener más o no compartir”. En este sentido, García-Page, ha señalado que una de las cosas que enseña la Constitución de 1978 es “a compartir” y ha incidido en que "el futuro no es de los egoístas y menos en un futuro global".

"La del 78 va para rato porque es complicado diseñar un modelo alternativo"

También ha asegurado que "si los que piensan que España está acabando lo que empezó en el 78, tienen que saber que este no es su día. Va para rato porque es muy complicado diseñar una Constitución que defina un modelo alternativo" y ha apuntado que la Carta Magna ya tiene en cuenta "las sensibilidades históricas, la descentralización del poder, el Estado social..."

García-Page lleva comentando sus impresiones en torno a la Constitución a lo largo de toda la semana a través de su perfil en la red social Twitter, mientras que el Partido Popular aprovechaba esta misma vía para lanzar una campaña contra el presidente regional, bajo el hashtag #BlackPage criticando sus contradicciones y su "giro hacia el sanchismo".

España es una nación, una gran nación,que no tiene que recurrir a un pasado antiguo para estar orgullosa.Los últimos 40 años han sido los mejores de nuestra historia.En libertad,en progreso económico, en cohesión social. Y porque los protagonistas hemos sido todos los españoles https://t.co/zzVgyKDWB0 — Emiliano García-Page (@garciapage) 3 de diciembre de 2019

No es moral llevar una bandera de España en la muñeca y luego apoyar a Sánchez, para que pacte con los que quieren romper nuestra nación. Todo esto lo hace #BlackPagepic.twitter.com/qC9tQafZri — PP de Toledo (@PPopularTo) 2 de diciembre de 2019

"Pensamos que todo se arregla si hay gobierno pero algunos lo destrozan todo"

Al presidente castellanomanchego le han preguntado sobre si cree que habrá o no gobierno en España antes de las Navidades. "Nos hemos centrado en pensar que todo se arregla si hay gobierno pero no es así realmente. Hay gobiernos que lo destrozan todo. Yo de hecho lo he vivido en Castilla-La Mancha. Hubo gobierno con una clara mayoría y solo sirvió para destrozar y recortar", ha dicho sin citar su nombre, refiriéndose al Ejecutivo que presidió Dolores de Cospedal.

"Lo que yo haría es pensar si vamos a ser capaces los españoles de avanzar por un camino de estabilidad: que se siga creando empleo, que se siga simple y llanamente gestionando los servicio públicos conforme a la demanda social. En definitiva que el país evite una crisis económica".