Page cree que "hay un espacio razonable de entendimiento con Ciudadanos y Podemos" en la moción de censura

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido la moción de censura presentada por el líder de su partido, Pedro Sánchez, y la ha calificado de "positiva" porque con ella se ha conseguido ya, antes de su debate, que partidos políticos que estaban "cerrados en banda, hoy estén abiertos a que se abra un escenario electoral".

"Entiendo perfectamente la decisión de la Ejecutiva Federal y, en particular, del secretario general del PSOE de abrir un diálogo" para, ha dicho, plantear "una alternativa de gobierno" a Mariano Rajoy del que ha dicho "tiene que acabar fuera del Gobierno" porque "el debate que quiere plantear el PP ya no se lo cree nadie en España".

En este sentido, ha abundado, el Partido Popular "confunde sus intereses con los intereses de España. No vamos a caer en ese cuento" y ha aludido de forma expresa a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. "La he escuchado muchas veces dejar claro cuáles son los intereses que tiene: defender a los suyos y lo suyo. Y eso no es España".

Sostiene que "lo más importante ahora" es dar una "respuesta democrática a la grave situación de corrupción que atesora el PP desde hace mucho tiempo, y nunca mejor dicho lo de atesorar".

"Nosotros no vamos a plantear nada con los independentistas"

Se ha referido a los posibles apoyos que busque Pedro Sánchez para sacar adelante la moción de censura. "Yo quiero creer y creo a pies juntillas a la Ejecutiva Federal, al secretario de Organización, Ábalos, y al secretario general a quien he escuchado tener muy claro que nosotros no vamos a plantear nada con los independentistas".

Desde su punto de vista hay "un espacio razonable de entendimiento con Ciudadanos y con Podemos" para poder abrir un escenario electoral. "Los españoles no van a entender que discutamos por un mes arriba o abajo. Si hay un consenso sobre un escenario de Elecciones Generales, esto tiene que ser posible y tengo que agradecer que esa iniciativa se abre porque la ha planteado el PSOE", ha dicho.