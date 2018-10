Podemos Castilla-La Mancha quiere impulsar una ley que defienda los derechos LGTBI

La secretaria regional de Podemos Castilla-La Mancha ha anunciado que la formación trabaja en una Proposición de Ley para llevar a las Cortes regionales “que daría un gran paso en la agenda feminista relacionada con los derechos LGTBI”.

María Díaz no ha dado más detalles sobre el contenido de una iniciativa que, confía, pueda quedar aprobada en la vigente legislatura. “Llevamos tiempo trabajándola intensamente”, ha explicado, para comentar que esperar contrastar opiniones con los colectivos LGTBI de la región. “Son los que tienen que marcarnos el camino y decir por dónde ir”.

“Queremos que sea una ley consensuada. Lo importante es que venga, no cuándo o de qué manera”, ha insistido. La regulación de derechos del colectivo LGTBI en Castilla-La Mancha no es algo nuevo en esta legislatura.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha apostado no solo por su visibilización sino por “acabar con situaciones de discriminación que sufren muchos hombres y mujeres”. La directora del Instituto, Araceli Martínez, así lo ponía de manifiesto en la que fue su primera intervención en las Cortes regionales, en septiembre de 2015, aludiendo a que “son víctimas de una sociedad machista, que no tolera otra forma de familia que no sea la heteropatriarcal”.

El pasado mes de abril se anunciaba por primera vez en Castilla-La Mancha la convocatoria de ayudas para la promoción de derechos LGTBI. La medida se sumaba entonces a otras adoptadas con anterioridad desde el Instituto de la Mujer en favor del colectivo LGTBI tales como el acceso universal a técnicas de reproducción asistida para todas las mujeres, las acciones de sensibilización llevadas a cabo entre las personas más jóvenes, la visibilización de las mujeres lesbianas, la creación de un punto de lectura específico LGTBI en la biblioteca ‘Luisa Sigea’ del Instituto de la Mujer o la elaboración de un protocolo de actuación que garantice los derechos de los menores trans.

María Díaz, cuyo grupo parlamentario forma parte del Gobierno regional, ha dicho desconocer el trabajo que está realizando la Junta en esta línea pero sostiene que “la agenda tiene que ser compartida y si el Instituto de la Mujer se suma y trabaja con nosotros en esta ley que nos parece imprescindible para cerrar la agenda feminista estaremos encantados”. Eso, añadía, “también es gobernar. Desde la colaboración. Compartir. No tener agendas individuales”.

‘Gobernar desde el feminismo’

El anuncio de la Proposición de Ley por parte de Podemos Castilla-La Mancha ha coincidido con la llegada a la región de la ruta 'Gobernar desde el feminismo', auspiciada por Unidos Podemos a nivel nacional con una apretada agenda que culminará esta tarde a las 18.30 horas, en el Centro Cultural Autogestionado ‘Urbana 6’ de Toledo con un encuentro abierto a la ciudadanía para recoger opiniones sobre las medidas necesarias de cara a mejorar la vida de las mujeres en Castilla-La Mancha, incluyendo de especial manera a aquellas que viven en el ámbito rural.

La ruta ha sido presentada por Sofía Castañón, diputada por Asturias en el Congreso y que busca abordar esas necesidades desde la “pluralidad de los territorios” y las distintas “miradas” que de ellos emanan. Cree que hay que hablar de violencias machistas, de derechos de los colectivos LGTBI, de la reorganización del sistema de cuidados y, de paso, “conocer el trabajo de los ayuntamientos donde gobernamos o cogobernamos así como el que se lleva a cabo en el Gobierno regional”.

De hecho, María Díaz ha recordado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma española en la que la formación morada es “la única comunidad donde Podemos gobierna y tenemos mucho que decir sobre cómo hacerlo desde el feminismo”.

La Ley regional contra la Violencia de Género

Ha recordado que este jueves se votará en el Parlamento regional la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha y ha mostrado su confianza en que pueda ser aprobada por unanimidad a pesar de las reticencias iniciales del PP a incluir el concepto ‘violencia institucional’ en la norma, a petición de Podemos.

“Va a ser una ley pionera en España. Desde Podemos dijimos que íbamos a ir a por una ley de máximos, que no se quedase en papel mojado. Castilla-La Mancha vuelve a ser ejemplo para otras comunidades autónomas en este aspecto”, ha recalcado Díaz.

Sobre esta ley también ha opinado Sofía Castañón. “No podemos sentirnos más contentas y orgullosas de este logro”, ha dicho. Y es que, añadía, “la violencia machista hay que entenderla más allá de la pareja o ex pareja” y se ha referido a la necesidad de incluir conceptos como la “violencia económica” o la “violencia institucional”. Sobre esta última, incluida en la norma castellano-manchega, abundaba: “Que quede recogida por primera vez en una ley abre el camino para que el Pacto de Estado responda a todas las manifestaciones de violencia que se ejerce desde una estructura patriarcal”.

“Todas las leyes que no se aplican o los recursos que no se destinan son violencia institucional. Todo lo que no reconoce nuestra plena ciudadanía como mujeres es violencia institucional”, sostiene, para apostar por el feminismo como “herramienta para alcanzar la justicia social y la verdadera democracia”.

Desde el PP, el diputado del PP Lorenzo Robisco, no ha desvelado este miércoles cuál será la posición de su partido, según recoge Europa Press, pero ha dicho que el Partido Popular "no será un obstáculo en una ley que pueda favorecer".

En todo caso, valora el texto legislativo como "insuficiente", preguntándose "de qué sirve" una ley como ésta "si por detrás el Gobierno autonómico aprueba un decreto que quita a los abogados su función de defender a las víctimas de agresiones sexuales".