Protestas contra la tauromaquia en Alcázar, Daimiel y Guadalajara: "Es anacrónico, sádico y cruel"

Este fin de semana se han convocado tres manifestaciones antitaurinas en Castilla-La Mancha. Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Guadalajara han protagonizado sendas movilizaciones de repulsa contra lo que unos consideran "tradición" y "cultura" y otros "aberración y "maltrato animal". En Daimiel la protesta está convocada para la tarde del domingo.

En Alcázar de San Juan la Asociación Cultural Antitaurina de Ciudad Real, en colaboración con la protectora de animales Animalcázar, se concentró el sábado en la plaza de España en rechazo a la corrida de toros de hoy, donde Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Morenito Aranda darán muerte a seis toros. Así como la novillada llevaba a cabo en el pasado marzo o la próxima en octubre.

Explican que es "el tercer municipio ciudarealeño que más animales utiliza, maltrata y, en la mayoría de casos, mata en su plaza, ya que en el último año han sido casi 20, sin contar caballos".

Los organizadores califican el acto de "pacífico y legal" en el que, añaden, "no hubo ninguna incidencia ni altercados". Los manifestantes hicieron una 'performance' donde leyeron frases antitaurinas y en defensa de la vida animal de personalidades importantes de la historia y la actualidad, tales como: “Herido está de muerte el pueblo que con sangre se divierte”, de Juan Ramón Jiménez o “llegará un día en el que los hombres como yo verán el asesinato de un animal como ahora ven el de un hombre” de Leonardo Da Vinci.

Protestas antitaurinas en Alcázar de San Juan Foto: Asociación Cultural Antitaurina de Ciudad Real

Después, en el recorrido de la manifestación se entonaron cánticos como “Somos españoles, no torturadores”, “aquí estamos, nosotros no matamos”, “peligrosa perversión torturar por diversión”, o “los niños a jugar y no a ver matar”, entre otras. Al final del recorrido se colocaron seis lazos rojos en los árboles de las inmediaciones del coso, "en señal de cada uno de los toros que hoy se van a sacrificar".

El colectivo destaca "la cantidad de jóvenes asistentes, así vemos cómo el movimiento por la defensa animal va de la mano de, cada día más, chicas y chicos empáticos no solo con la vida humana y que no quieren una España que violenta a los animales en nombre de una tradición".

En Daimiel, en esta misma provincia, las protestas están previstas para las 17.30 horas. En ambas un mismo manifiesto "a favor de la vida y la no violencia". Piden "cordura, empatía, humanidad y respeto a los animales y a sus vidas".

"Los medios de comunicación nos venden una España taurina, orgullosa de su tradición, pero no es cierto", sostienen, porque "cada vez somos más las personas que no entendemos cómo el abuso hacia un ser indefenso puede ser visto por parte de una sociedad como arte".

También en Guadalajara

Y este domingo, las movilizaciones se han repetido en Guadalajara. En este caso, convocadas por la plataforma Guadalajara Antitaurina, junto a multitud de asociaciones y protectoras animalistas, de defensa del medio ambiente y partidos políticos y que han expresado "su rechazo al maltrato animal". Según la organización más de 300 personas se han sumado a la protesta.

Pancarta cabeza de la manifestación en Guadalajara Foto: Ecologistas en Acción

La manifestación animalista salía de la plaza de España para continuar por Miguel Fluiters hasta la plaza del Ayuntamiento donde han hecho una parada para seguir por la calle Mayor hasta la plaza de Santo Domingo donde según ha explicado a eldiarioclm.es el portavoz de la plataforma Albino Hernández "varios taurinos han intentado agredirnos cogiendo útiles del servicio de limpieza". Finalmente no se ha producido ninguna incidencia. "La policía se ha puesto delante y lo ha impedido".

El recorrido ha continuado hasta el paseo de Fernández Iparraguirre y el Coso de las Cruces, donde el propio Hernández, la que fuera alcaldesa de la ciudad, Blanca Calvo y Melania Ramos vinculada al movimiento feminista han leído un manifiesto.

Entre sus alegatos en defensa de los derechos de los animales, han rechazado la tauromaquia "como un acto anacrónico, sádico y cruel, al que la mayoría de nuestra sociedad da la espalda" y han pedido a los políticos que se deje de subvencionar con dinero público los 'festejos' que solo en la ciudad de Guadalajara reciben más de 200.000 euros anuales. "Es impensable cuando hay tanta precariedad en hospitales, institutos...", señalaba Hernández.

Concentración en el acceso a la plaza de toros de Guadalajara Foto: Ecologistas en Acción

Esta semana, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, había mostrado su "total respeto" hacia la movilización antitaurina comentando que que "ya se han manifestado otras veces y se han juntado cuatro" para pedir también respeto para quienes no piensan igual.

Román comentaba también "lo triste" es que, en algunas ocasiones "traten de buscar un enfrentamiento" con quienes no piensan igual. En este sentido apostillaba que, a veces se dan actos de vandalismo como pintadas o arrojan botes de pintura e incluso van contra aquellos que van a festejos taurinos o encierros "para llamar la atención", aunque ha matizado que Guadalajara no es ejemplo de ello.

El alcalde de la capital, que inicia sus fiestas y ferias estas semana, se mostraba contrario a cualquier actuación que se aleje de la normal convivencia, tras insistir en que al igual que él respeta este tipo de decisiones, los antitaurinos también deben respetar a quienes no piensen igual que ellos.

"El respeto y tolerancia son principios de convivencia y ya se han manifestado otras veces y se han juntado cuatro", dijo.

Albino Hernández ha comentado hoy sus palabras. "Entiendo que tenga que dar su opinión pero no la comparto" y ha recordado que ya hay zonas en la provincia de Guadalajara como el Alto Tajo "en las que empiezan a desaparecer los festejos taurinos".