Soledad Murillo: "Es ilegal que se pregunte acerca de la maternidad en una entrevista de trabajo"

La Secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno de España, Soledad Murillo, era una de las participantes en la primera jornada en Toledo de la Asociación Red de Mujeres Profesionales, (PWN por sus siglas en inglés). "Cuando trabajas en igualdad lo que toca es impugnar y hay que hacerlo colectivamente en jornadas como esta, con alcaldesas, vicerrectoras e impulsoras de proyectos como PWN".

La presidenta de esta asociación de carácter internacional, Raquel Cabezudo, ha dado a conocer durante el encuentro que han conseguido ser declaradas "entidad de utilidad pública lo que significa que nos preocupa todo lo que le pase en general a las mujeres". PWN ha elegido Castilla-La Mancha, concretamente Toledo, para abrir una nueva filial de la asociación y consolidar su expansión en España.

“Las personas de la asociación quieren cambiar algo aplicando la igualdad a los negocios de cada una. Nuestra misión no va dirigida a un grupo concreto de mujeres”, añadía Cabezudo quien asegura que PWN transforma ideas en proyectos tangibles con los que dar voz a las mujeres profesionales.

La jornada ‘Avanza, Lidera: La transformación de las organizaciones hacia un nuevo paradigma de igualdad’ ha congregado en el Campus toledano de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a profesionales de todos los sectores con el objetivo de unificar ideas, herramientas y proyectos con los que consolidar la igualdad de género en el mundo laboral.

Según Soledad Murillo, “mientras que la igualdad no esté ligada a la reputación de la empresa, al talento y a la excelencia estamos haciendo únicamente una discriminación en base al tiempo disponible y eso es un fallo”. Durante su intervención, la Secretaria ponía como ejemplo de buenas prácticas a los países nórdicos recordando que sus empresas “miran los currículums a ciegas, sin saber si es hombre o mujer ni la edad. En España todavía se piensa que las mujeres tienen responsabilidades familiares.”

Teniendo en cuenta el techo de cristal del ámbito laboral "que no depende de las que son más valiosas”, aseguraba Murillo, la Ley de Igualdad protege contra la discriminación que ejercen las empresas quienes "deben preguntarse si contratan tiempo o talento porque es ilegal preguntar acerca de las expectativas sobre maternidad en las entrevistas de trabajo”.

Jornada “Avanza, Lidera: La transformación de las organizaciones hacia un nuevo paradigma de igualdad” Bárbara D. Alarcón

Toledo es un ejemplo del poder local en materia de igualdad

“La igualdad, la competencia y el talento son el antídoto de cualquier tema que tenga que ver con la violencia de género”, añadía Murillo quien felicitaba al Ayuntamiento de Toledo por su apuesta clara por la igualdad.

Según la Secretaria, herramientas como la Escuela Toledana de Igualdad sólo son posibles si el poder local está dirigido “por alguien que crea absolutamente” en la igualdad de género.

Por primera vez tras las Elecciones Municipales, la alcaldesa de Toledo en funciones Milagros Tolón, participaba en un acto público asistiendo a estas jornadas. “No podía ser de otra manera, sino apoyando el papel de la igualdad, la visibilización de la mujer en todos los sentidos y además teniendo un reto por delante: lograr la igualdad ya que todavía no la tenemos”, comentaba Tolón.

“Solucionamos la vida y proporcionamos tiempo que es el único capital de las sociedades modernas”, comentaba Soledad Murillo. Un tiempo que, según la secretaria, ellos utilizan para desarrollar su cualificación. “En todas las esferas se habla de que las mujeres tienen problemas de tiempo” aunque el problema está en la corresponsabilidad. “La palabra conciliación es peligrosísima porque significa que estoy en el colectivo con especiales dificultades”.

Así, Murillo apuesta por la obligatoriedad de los permisos de paternidad como solución a esa falta de tiempo y a las prioridades que dan las empresas a los candidatos varones. “Será obligatorio conceder ocho semanas donde el padre y la madre van a tener que compartir la corresponsabilidad. Los nuevos padres también necesitan que no se trate de una negociación particular con la empresa si no que sea obligatorio”, explicaba Murillo.

La Secretaria de Igualdad considera que estos permisos no pueden basarse en la sensibilidad por la igualdad de género de la empresa. “La sensibilidad nunca puede ser un argumento para que el currículum o el talento de las mujeres sean valorados”.

Junto a estas profesionales también han estado la vicerrectora de la UCLM Fátima Guadamillas; Isabel Fernández, Medalla de Oro en el Campeonato Mundial de Kárate en la modalidad de silla de ruedas; o Carmen Amores, Directora General de CMM.