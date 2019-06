Vicente Casañ (Ciudadanos) nuevo alcalde de Albacete gracias al pacto con el PSOE

El edil de Ciudadanos ha sido elegido por 14 votos a favor -- los cinco del Grupo Municipal de Ciudadanos y 9 del PSOE-- en virtud a un pacto por el que ambas formaciones se alternarán la Alcaldía de Albacete. El nuevo regidor albaceteño lo será desde este sábado hasta la mitad de mandato, el 2021, cuando coja el testigo en la Alcaldía el socialista Emilio Sáez.

Una de las anécdotas de este pleno la ha protagonizado el ya alcalde de la ciudad quien en el momento de jurar su cargo como concejal, los nervios le han jugado una mala pasada y ha jurado su cargo "como alcalde", algo que ha provocado un no conjunto en la sala. Seguidamente Casañ ha enmendado el error jurando su cargo como concejal del Ayuntamiento albaceteño.

Pasada esta anécdota, Casañ ha vuelto a jurar "ahora sí" como alcalde pasadas las 12:44 horas una vez se ha hecho el recuento de los votos. Comienza este medio mandato llamando a la unidad. "Me comprometo a ser el alcalde de todos y a soñar con un Albacete mejor, el Albacete de las familias", ha dicho.

Y esa Albacete con la que "sueña" el nuevo alcalde tendrá, ha dicho, un hospital acorde al siglo XXI. "Llevamos más de una década esperando el hospital y por fin lo vamos a tener”, ha dicho el regidor albaceteño que ha apelado al trabajo de todos los grupos municipales para poder conseguir la ciudad "con la que sueñan los vecinos de Albacete". Para ello les ha dicho, durante su discurso de investidura, que la puerta del despacho de Alcaldía "estará abierta" y tendrá "la mano tendida para llegar a acuerdos".

"¿Quien nos hubiera dicho hace años que viviriamos esta situación?", ha lanzado esta pregunta al aire al inicio de su discurso, para acto seguido recalcar que Albacete es una de las primeras capitales de España donde gobierna Ciudadanos. "Es la primera vez en 40 años que en Albacete no gobiernan los que lo han hecho siempre", ha apuntado Casañ que ha recalcado sus orígenes albaceteños. "Nací aquí, vivo aquí, desde los 16 años he trabajado en los medios, y eso me permitido conocer la diversidad de las calles, nuestras gentes, nuestos anhelos y nuestras carencias". Precisamente quiere destacar su cercanía a la calle, que ha podido conocer gracias a su trabajo en los medios.

Apoyo "sin fisuras" del PSOE

El apoyo de los socialistas, que llegarán a la alcaldía dentro de dos años, es lo que ha materializado esta investidura. Un apoyo "sin fisuras", que ha reiterado este sábado el candidato del PSOE, Emilio Sáez. "Desde hoy cuenta usted con la lealtad, el apoyo y la complicidad del PSOE para hacer de Albacete la ciudad que queremos y necesitamos", ha dicho el socialista durante su intevención quien ha apuntado que esta legislatura que hoy arranca, la undécima , “iniciamos un proyecto ilusionante que quiere contar con todos y con todas”.

Sáez ha reiterado que esta investidura es el fruto de un acuerdo, donde están reflejadas las voluntades políticas y las "indicaciones de por donde hay que ir".

"Las decisiones no han sido fáciles-- ha insistido--pero es la mejor opción para el presente y el futuro de Albacete"

Un paco firmado una hora antes

Con la toma de posesión de Vicente Casañ como alcalde de Albacete para los próximos dos años -- la segunda mitad de la legislatura el regidor será el socialista Emilio Sáez-- se materializa el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento albaceteño.

Un acuerdo que se ha rubricado apenas una hora antes del inicio de esta sesión plenaria en la sala donde se desarrollan las comisiones municipales y ante la espectación de los medios de comunicación.