‘La cabra tira al monte’, la apuesta de un joven ganadero por unir tradición e innovación

Rodrigo González tiene 36 años, es ingeniero técnico forestal, y “lo es todo” de la empresa ‘La cabra tira al monte’, desde el pastor que pasea a las cabras hasta el encargado de elaborar los quesos. Este proyecto ha sido uno de los quince finalistas de Generación Agro 2018, los premios a la innovación agraria que otorga Castilla-La Mancha Media (CMM) en colaboración con BBVA, la Junta de Comunidades y organizaciones agrarias como ASAJA, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y COAG.

¿Qué tiene de particular este proyecto? Principalmente que se centra en la elaboración de quesos a partir de un rebaño propio de cabras que se alimenta de manera extensiva y natural en los montes del Parque Natural ‘Serranía de Cuenca’. También vende carne de lechal criada solo de leche materna y ofrece visitas guiadas de educación ambiental, tanto a la granja como a la quesería.

Todo esto ha hecho que haya sido uno de los 15 proyectos más votados por el público, algo que ha valorado de forma muy positiva. “Me ha gustado mucho porque en las votaciones populares saqué más de mil votos por lo que la difusión ha sido increíble y el proyecto ha llegado incluso a fuera de España entre la gente que se lo ha ido pasando”, explica Rodrigo. Estos premios están dirigidos a agricultores y ganaderos menores de 45 años que quieran dar a conocer sus proyectos de innovación agraria.

Al terminar la carrera hace diez años, Rodrigo se encontró sin trabajo pero con un ganado de cerca de doscientas cabras en su explotación familiar de Villalba de la Sierra, un municipio ubicado a 20 kilómetros al norte de Cuenca. Lo que empezó siendo un hobby ha terminado siendo una oportunidad laboral. Desde entonces ha dedicado todos estos años a formarse para poder poner en marcha su propia quesería.

FOTO: Facebook La cabra tira al monte

“El proyecto se llama ‘La Cabra tira al monte’ por mi, porque soy un poco como las cabras que al final he vuelto al pueblo y también porque las alimento de manera extensiva, en el campo, por lo que la quesería no va a ser una típica de intensivo que tienes a los animales encerrados en granjas. Están siempre por el campo, no les doy pienso y lo bueno de esto es que todas las plantas de las que se alimentan le pasan esos matices a la leche y en consecuencia al queso”, explica Rodrigo González.

En principio comenzará la elaboración de los quesos en junio y tiene previsto realizar cuatro tipos diferentes, aunque también influye la época del año y de lo que se alimenten sus cabras: “Por ejemplo en otoño cuando hay muchas bellotas y setas la leche es mucho más grasa y los quesos quedan mas cremososos. Es un queso que aunque lo hagas siempre igual en cada estación va a ser distinto, porque las cabras se alimentan cada vez de una cosa.”.

Se siente orgulloso del camino laboral que ha tomado y además la gente de su entorno también envidia su nueva apuesta profesional: “La gente me dice cómo mola lo que estás haciendo. A lo mejor antes se veía una profesión mas para gente de pueblo pero hoy en día esa visión ha cambiado”. Por el momento tiene previsto vender de forma directa en la quesería, en el supermercado del pueblo y también en grupos de consumo. Entre los retos del futuro está llegar a Cuenca o Madrid.