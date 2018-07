Mauri emociona a La Lambrera en el I Aniversario de Compact Cheese

Una fiesta no se puede celebrar sin música. Y, cuando se trata de la celebración del primer aniversario de Compact Cheese, este elemento no podía faltar. Tras la tertulia sobre música y gestión cultural en Castilla-La Mancha, en la que nos acompañaron la periodista de eldiarioclm.es Francisca Bravo, el músico e historiador del arte Kike Calzada y la gestora cultural y licenciada en Bellas Artes Andrea Delgado, comenzó el concierto de Mauri.

El cantautor toledano presentó en el Espacio Creativo La Lambrera de la capital regional su segundo disco: 'Not one of your friends '. Durante la entrevista previa a su concierto, Mauri explicó que es un trabajo que da "un pequeño salto" desde su primer trabajo, 'Ok to end', aportando un "sonido de banda" mucho más consolidado.

Aunque Mauricio Morante reconoce no tener el secreto para conectar con el público, sí ha aprendido que es como jugar a las tinieblas, en las que palpas a ciegas hasta conseguir el objetivo. Para no perderse en la oscuridad, "lo principal es estar contento con uno mismo, hacer cosas y que vayan saliendo con la ayuda de los más cercanos".

Para que esa fórmula triunfe, recomienda el artista, "lo principal es partir de una base pequeña y que te aporte un feedback directo y sentirte cómodo". El paso a paso y el poco a poco es mucho más digerible y menos frustrante que marcarse "una meta muy lejana", sobre todo cuando hay que aprender a conjugar "esos dos mundos paralelos entre el capital y la cultura".

Not one of your friends

Entrando de lleno en el universo interior de 'Not one of your friends' , Mauri explicó que ese título, y esa canción, se basa en "situaciones personales" con "personas muy cercanas" con las que puedes estar "quemado": "Me baso en situaciones personales o de personas muy cercanas. Hace relación a cuando estamos quemados con nuestros amigos o la familia, que crees que te traicionan. Aunque quieras culparles de todos tus males, siempre estarán ahí, aunque no vayan a morir por ti". Es, por tanto, una crítica a ese sentimiento injusto contra los más cercanos, cuando, en realidad, el origen de ese tormento está en nuestro interior.

Mauri en La Lambrera, en Toledo

De Irlanda, país en el que Mauri vivió varios años, el cantautor se trajo "canciones y amigos". En ese cambio de ciclo, personal y geográfico, el toledano aprendió una nueva clase de morriña que se genera al abandonar el país de acogida (siempre y cuando tu experiencia haya sido positiva): "Lo que dejas aquí te da mucha pena, pero cuando vuelves de allí, lo que dejas también te deja un sentimiento amargo. Se genera una sensación muy interesante".

Música y debates

Después de la entrevista, comenzó el concierto. Durante su interpretación, Mauri llegó a emocionar a los asistentes rescatando canciones de su primer trabajo como ' Ok to end'. También hubo momentos de diversión en formato "1, 2, 3, responda otra vez". Concretamente con una canción llena de referencias a temas muy conocidos de la música moderna que el público tenía que ir adivinando mientras Mauri iba desarrollando su remix.

Además, la complicidad con el público era tal que, entre canción y canción, se creaban debates sobre la saturación turística en ciudades famosas por su patrimonio arquitectónico, sobre la visibilidad de artistas locales y espacios culturales, o sobre echar de menos... tanto a lugares queridos como a personas queridas.

Finalmente, tras ese momento de reflexiones colectivas, Mauri acabó el concierto con una versión de Ryan Adams: 'My love'. Puedes escuchar la entrevista y el concierto al completo pulsando "play" en el siguiente reproductor: