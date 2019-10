Page agradece a Sánchez acometer la exhumación de Franco y "sin fuegos artificiales"

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE de la región, Emiliano García-Page, ha agradecido a Pedro Sánchez el haber sido el presidente que ha acometido la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, algo que además ha hecho "sin fuegos artificiales", algo que según ha considerado servirá para que sea recordado. "Esto te va acompañar toda la vida".

Así lo ha asegurado durante un gran acto público en el que ante más de mil personas que abarrotaban el Teatro Buero vallejo de Guadalajara ha precedido en el turno de palabra a Pedro Sánchez, a quien ha reiterado su agradecimiento. "Gracias, por mi hija y por mi hijo".

Tras ello, ha celebrado que el Teatro Buero Vallejo se haya llenado para recibir a Pedro Sánchez, afirmando que hoy "no hay ningún hueco" en este foro, a lo que ha sumado que este jueves "hay un hueco" que interesa más, en alusión al Valle de los Caídos tras la salida de Franco.

Ha hecho memoria con el propio Buero Vallejo, a quien ha parafraseado: "Siempre decía que era muy lícito dudar. Todos lo hacemos, incluso dudamos dónde ir de vacaciones. Dudar sobre qué hacer no es un problema, pero no podemos dudar lo que somos. Y quiero pediros que no dudemos nunca y que presumamos de lo que somos".

Un guiño al PSC

El líder del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, ha usado su tiempo para hacer una defensa de la clase política, "la solución" a los problemas, justo antes de pedir apoyo para la opción socialista.

"Nos definimos muy fácil, con cuatro letras. Somos un partido, somos socialistas, somos obreros, y que nadie lo dude, somos españoles. Nosotros podemos presumir de que en estos años todo el mundo ha cambiado de nombre, menos nosotros", ha enfatizado.

Esta afirmación le ha servido para introducir el tema catalán, momento en el que ha reconocido su "admiración" por Cataluña, "esa Cataluña que siempre ha defendido el PSC, al que muchos tenemos que estar agradecidos", ya que "no es lo mismo hablar en Guadalajara que en Martorell".

En este contexto, ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Mossos en los días de conflicto en Cataluña, punto en el que ha afeado que el Gobierno catalán quiera ahora investigar la actuación de su policía autonómica ante los disturbios.

En España, ha dicho, "hay diferencia entre los que afrentan y los que afrontan", tras lo que se ha preguntado "qué estaría haciendo hoy el PP" si estuviera gobernando.

Tras bromear con que Pablo Casado "se ha dejado barba y ahora se parece a Rajoy", ha reparado en las palabras del líder del PP en Toledo el pasado fin de semana: "Dijo que Cospedal ha sido la mejor presidenta de esta tierra", ha dicho entre risas.

Alberto Rojo: "¡Qué buen día para los demócratas!"

El alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, ha sido el encargado de abrir el acto con unas primeras palabras dedicadas a la exhumación de Franco: "Hoy, por fin, este país deja de tener un mausoleo para un dictador. Qué buen día para los demócratas y para todas las personas que querían que España dejara de ser una anomalía en Europa".

En su opinión, es Sánchez quien "lo ha conseguido", si bien este país "aún le debe muchas cosas a la víctimas".

Tras dar la bienvenida a Sánchez, ha celebrado que "por fin, tras 12 años" haya un alcalde socialista en la capital alcarreña, un presidente de Diputación socialista y un presidente regional con mayoría absoluta.

"Ahora, todos remaremos para que España siga siendo socialista el 11 de noviembre", ha avisado Rojo, quien ha puesto de manifiesto la "importancia" de que el PSOE sea quien gobierne en todas las instituciones.

Eso servirá para ser "una sociedad más justa, una sociedad más feminista, una sociedad más ecologista" a través de un Gobierno "que lo será de todos y de todas" bajo la batuta de Pedro Sánchez.

Al presidente regional le ha agradecido "el trabajo de los pasados cuatro años para revocar el destrozo que hizo Cospedal". "Ahora tenemos una tierra esperanzada, y ahora espero poder hacer de Guadalajara una ciudad más maravillosa".

En este punto, ha querido presumir de algunas de las medidas socialistas en la capital alcarreña a través de todas las administraciones, como "evitar el pisito que se querían hacer en el Palacio del Infantado".

"El 10 de noviembre pasa un tren. Y no queremos que haya lamentaciones el día 11. Por eso, apelo a vuestra movilización para explicarles a todos lo que va a hacer el PSOE", ha exhortado a los más de mil asistentes.

Bellido: "El 83% de guadalajareños están gobernados por socialistas"

El secretario general de los socialistas guadalajeraños --y también presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha--, Pablo Bellido, también ha participado en la cita, poniendo en valor que "el 83% de la población de la provincia está gobernada por alcaldes socialistas.

Desde la tribuna de oradores del Teatro Buero Vallejo también ha exaltado que el nuevo Plan de Empleo del Gobierno autonómico se haya puesto en marcha este mismo jueves, recordando que "por culpa" del anterior alcalde 'popular' de Guadalajara, Antonio Román, no pudo ser disfrutado en su última edición.

Sobre la exhumación de Franco, ha recordado que en esta provincia "se ganó la primera batalla al franquismo", y ha tenido palabras para víctimas del franquismo como Timoteo Mendieta, cuyos retos fueron encontrados por su familia "gracias a una Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero".

La subida del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización de las pensiones o la universalización de la sanidad son algunas medidas de "humanización" que Pedro Sánchez ha puesto en marcha desde que preside el Gobierno, tras lo que ha criticado el "bloqueo" del PP a un nuevo Ejecutivo socialista o la postura de Podemos, "que pensó más en los políticos que en las políticas".

"No consintamos que presuman de las medidas que ha tomado Pedro Sánchez, porque eso es patrimonio socialista", ha dicho Bellido, que ha rematado alertando del peligro de no votar al PSOE en Guadalajara, ya que en esta circunscripción se juegan tres diputados: "Uno es para el PSOE, otro para el PP seguro, y el tercero será para el PSOE o para Vox".

Ha sido en este punto en el que ha comparado a la candidata al Congreso del PSOE, Magdalena Valerio, "una gran ministra del Gobierno de Sánchez"; y el candidato del PP, José Ignacio Echániz, "el peor consejero del Gobierno de Cospedal".