Siete series de adolescentes para enamorarte de la moda juvenil

La series juveniles no pueden estar más de moda y su alcance o expansión está superando a su propio nicho objetivo. Están en alza y no digo con esto que antes no lo estuvieran, pero es cierto que últimamente son muchas las que vienen a la cabeza. Por eso, he decidido hacer una selección de siete ficciones juveniles o adolescentes muy recomendables y que, sin duda, te harán rejuvenecer.

Aquí la lista de las siete series juveniles que considero recomendables tanto para jóvenes como para no tan jóvenes:

‘Doggystyle’

Foto: loslunesseriefilos.com

La vida está llena de fracasos. Que se lo digan a Asta (Rosalind Mosbæk), la protagonista ‘Doggystyle’. Una veinteañera aspirante actriz que no tiene más remedio que regresar de Copenhague para vivir de nuevo con sus padres. La serie creada por la danesa Anna Emma relata lo crudo y duro que es enfrentarse al primer fiasco personal. Su vuelta a casa no será nada halagüeña con unos padres que ya han rehecho su vida sin ella, pero además, su pueblo y amigos han cambiado.

Para la protagonista supone un gran golpe tanto a nivel profesional como personal. Asta se irá dando cuenta que, a partir de ahora, tendrá que afrontar su vida de otra manera con mucho que le pese.

‘Skins’

Foto: loslunesseriefilos.com

¡Qué decir de ‘Skins’ que no se haya dicho ya! Para mí, es la serie adolescente o juvenil por excelencia. ¡Cuántas series han bebido y beberán de ella! La ficción británica abarca siete temporadas, más de 60 capítulos y tres generaciones distintas de adolescentes. Fue y siempre será una auténtica referencia. El furor que creó en Reino Unido sentó preferente.

La historia que sigue a tres generaciones distintas de jóvenes (temporada 1-2, temporada 3-4 y temporada 5-6), narra a la perfección la complejidad de la adolescencia con todos los problemas y decisiones a las que se tienen que enfrentar. ‘Skins’ es explícita y real. Una de las mejores series juveniles de la historia.

‘Lovleg’

Foto: loslunesseriefilos.com

¿Eres fan de ‘Skam’ la original o de ‘Skam España’? Pues posiblemente ‘Lovleg’ sea la siguiente serie adolescente que debes ver. La noruega explora la vida de unos estudiantes de secundaria que viven en comandita en un piso de la localidad de Sandane. La historia con una estructura muy similar a las anteriormente mencionadas tiene como protagonista a Gunnhild (Kristine Ryssdalsnes Horvli).

La protagonista se verá obligada a vivir en un piso compartido para poder cursar los estudios de secundaria, para salvar la gran distancia que hay a su casa familiar. Gunnhild, con una personalidad un tanto rara, intentará utilizar esta nueva experiencia para huir de las habladurías de su pueblo; sin embargo, pronto se dará cuenta que le será muy difícil. Sus compañeros Alex, Peter y Sara le servirán de apoyo.

‘Skam España’

Foto: loslunesseriefilos.com

La serie juvenil que ha revolucionado el panorama televisivo español es la adaptación del drama adolescente noruego 'SKAM''. Movistar+ ha conseguido, de la mano de Zeppelin, conquistar a los jóvenes españoles con su apuesta por el realismo y la inmediatez contando las historias de Eva, Cris, Nora, Amira y Viri. Personajes identificables, un lenguaje cercano, una narrativa transmedia y un discurso basado en la tolerancia, la amistad, el respeto y la diversidad son los elementos que han elevado a 'SKAM España' a la categoría de éxito internacional.

‘Derry Girls’

Foto: loslunesseriefilos.com

'Derry Girls’ es una de esas comedias que tienen un rasgo distintivo que la hace sumamente especial. Esta vez la historia sigue las aventuras y desventuras de un grupo de quinceañeras en pleno conflicto político en Irlanda del Norte en los años noventa.

El quinteto compuesto por Erin, Orla, Clare, Michelle y James resulta irresistiblemente desternillante. Las situaciones -algunas bordean el surrealismo- y unos diálogos muy potentes y acertados hacen irresistible ‘Derry Girls’ Una historia juvenil, pero con el toque especial británico. La segunda temporada se estrenará en Netflix en agosto.

'Euphoria’

Foto: loslunesseriefilos.com

'Euphoria’, cuyo reparto juvenil encabeza la actriz Zendaya (‘Spider-Man: Lejos de Casa’) ha levantado ciertas ampollas en Estados Unidos por su representación cruda de la adolescencia: drogas, amor, amistad, alcohol o sexualidad. Sam Levinson (‘Nación Salvaje’), su creador, rompe tabúes y explora las diversas adicciones y problemas a través de un grupo de jóvenes que les sobrepasa la vida.

Sin embargo, la serie dista mucho de ser la típica serie adolescente, le verdad. ‘Euphoria’ tiene algo muy especial tanto en lo textual como en lo formal. La historia goza de unos personajes muy bien cimentados y que crecen en cada capítulo y que, de alguna manera, son absorbidos por las circunstancias de sus problemas. A nivel formal, la ficción construye una atmósfera distintiva, propia, onírica, real y a la vez surrealista.

Todo es una grata sorpresa en ‘Euphoria’: desde su nivel técnico y textual hasta pasando por personajes como Jules, Rue o Kat.

‘Élite’

Foto: loslunesseriefilos.com

La clave de que ‘Élite’ se encuentre en esta lista de siete serie juveniles ha sido su situación de fenómeno/evento y su alta capacidad de adicción. Una historia que más allá de su calidad o no, ha sido una auténtica droga para la mayor parte de las personas que se atreven a reproducir el primero de sus capítulos en Netflix.

No solo eso, Netflix ha juntado otro de los ingredientes que han hecho de esta serie adolescente un bombazo: apostar por caras muy reconocibles. Por eso, ‘Élite’ la protagonizan Miguel Herrán, Jaime Lorente y María Pedraza de ‘La Casa de Papel’. A ellos hay que sumar a Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Ester Expósito, Mina El Hammani, Mina El Hammani, Álvaro Rico, Omar Ayuso y Danna Paola. En la actualidad, convertidos en auténticos reclamos.

‘Élite’, sin duda, es un relato culebronesco juvenil. Un entretenimiento puro y duro al que no hay que tomárselo muy en serio. Donde se encontrará pijerío, ¡WTF!, sexo y hormonas por doquier.