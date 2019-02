El diputado Llorente contraataca y ve difícil que las leyes de Podemos vean la luz

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha asegurado que es muy difícil que las dos grandes leyes propuestas por su formación desde que entrara en el Gobierno autonómico, como son las de Participación Ciudadana y la de Plan de Garantías, vean la luz en lo poco que queda de legislatura. Ha añadido que el hecho de no conseguir aprobar estas leyes después de haber tenido a dos miembros en el Consejo de Gobierno desde agosto de 2017 hará "daño electoral" a Podemos.

"Y eso lo sabe García-Page. Sabe que si no salen adelante esas leyes tras año y medio con gente de Podemos en el Gobierno nos haría un enorme daño, y por eso lo ha obstaculizado", ha criticado.

Previamente, Llorente ha dicho no entender el movimiento de la presidenta de su Grupo Parlamentario y 'número dos' del partido, María Díaz, que le desacreditaba por haber abandonado la Comisión de Empleo del pasado lunes, al tiempo que ha considerado "lamentable" que la dirigente de la formación le acusara de defender "intereses personales" con ese movimiento. De hecho, ha recordado que ella misma abandonó una comisión parlamentaria en la tramitación de la Ley de Mecenazgo que dio al traste con ese proyecto legislativo, y en aquella ocasión él no le pidió explicaciones como sí ha hecho ella.

"Mi compañera María Díaz no me comunicó que fuera a abandonar la Comisión de Educación. Cada diputado es responsable de fijar posición siempre en base a su hoja de ruta. A mí María Díaz no me comunica lo que va a votar en las comisiones donde participa. A mí me pareció lo correcto que hiciera eso", ha considerado, recordando que él no le acusó entonces de "hacerle el juego al Gobierno".

Todo lo contrario, él mismo como portavoz apoyó ese rechazo a la Ley de Mecenazgo. "Me gustaría que los compañeros de Podemos que están en el Consejo de Gobierno y en la Mesa de las Cortes dijeran qué van a hacer para defender nuestras iniciativas legislativas, también el de minería de tierras raras". "Estar en el Consejo de Gobierno no tiene que ser una renuncia a defender nuestro programa y nuestras iniciativas", ha dicho, tras lo que ha hecho un llamamiento a María Díaz y a José García Molina para "cooperar" en la defensa de "un desarrollo sostenible y un mundo rural vivo".

Pide esa colaboración para que Podemos "sea voz de colectivos como el movimiento contra macrogranjas, el colectivo de Fraguas o la plataforma contra minería de tierras raras". Además, Llorente ha criticado que tanto José García Molina como María Díaz "han suspendido las reuniones del Grupo Parlamentario", incluso "han abandonado unilateralmente el grupo de mensajería instantánea" que coordinaba la acción parlamentaria. Por último, y a preguntas de los medios sobre el llamamiento a la unidad lanzado por José García Molina ante la crisis de Podemos a nivel nacional, ha contestado: "Consejos vendo, que para mí no tengo".