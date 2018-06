‘Gatillazo’ de la Ley de Mecenazgo de Castilla-La Mancha tras ausentarse Podemos y rechazarla el PP

“Una cosa es el Gobierno y otra el Parlamento”. Con estas palabras ha resumido la diputada de Podemos en Castilla-La Mancha María Díaz la decisión de su grupo parlamentario de no intervenir y ausentarse en la votación en comisión del proyecto de Ley de Mecenazgo de esta comunidad autónoma. La ausencia de la formación morada, que forma parte del Ejecutivo castellano-manchego, y el hecho de que el PP haya votado en contra del dictamen de la norma -donde incluso se habían incorporado sus propias enmiendas- ha provocado el rechazo del texto. Ahora, el proyecto de ley vuelve al Gobierno regional, que decidirá si quiere rehacerlo con nuevo texto y volver a presentarlo.

No era el primer traspiés de este proyecto de ley. A mediados de abril, con el inicio de su tramitación parlamentaria, la Mesa de las Cortes no calificó las 20 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos por haberse presentado fuera de plazo. La diputada María Díaz acusó entonces al PP de haber pedido la “invalidación” de estas propuestas y de faltar a su palabra cuando los tres grupos parlamentarios acordaron que se ampliara el plazo de enmiendas antes de la elaboración del dictamen en la Comisión de Cultura. Pidió entonces que el proyecto de ley no se tramitara. Y ese ha sido el motivo de su ausencia en la votación.

Al no estar presente la formación morada, los votos en la comisión estaban empatados entre PP y PSOE, por lo que se ha tenido que aplicar el Reglamento de las Cortes regionales sobre el voto ponderado, que ha beneficiado a los ‘populares’ en su rechazo al dictamen.

El proyecto de Ley de Mecenazgo de Castilla-La Mancha contemplaba un conjunto de medidas fiscales para favorecer las sinergias y promover los convenios públicos y privados en materia cultural. Entre sus múltiples iniciativas se encontraba reconocer un crédito fiscal a favor de los 'mecenas' por el 25% de los convenios de colaboración o de los importes dinerarios que donen a los destinatarios siempre que sea para proyectos culturales. También se incorporaban otro conjunto de deducciones fiscales así como la creación de una Oficina regional de Mecenazgo para el seguimiento de proyectos con financiación privada.