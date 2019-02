Díaz (Podemos) desautoriza a Llorente tras abandonar de forma "unilateral" la Comisión de Empleo

La presidenta del Grupo Parlamentario de la formación morada ha pedido explicaciones al diputado que permitió 'colar' nueve enmiendas del PP

Llorente justificó su postura por lo que calificó de "veto" a su Proposición de Ley para regular las tierras raras en la región

María Díaz explica que la postura adoptada por el diputado no se debatió en el grupo parlamentario y que "seguirle juego al PP" no es algo que la formación morada quiera y "no es nuestra hoja de ruta"