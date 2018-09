Uno de los candidatos a suceder a Cospedal denuncia presiones para que retire la candidatura: "Que nadie acorrale a nadie en un despacho"

El precandidato a presidir el Partido Popular regional, Carlos Velázquez, ha asegurado que quiere un PP en el que "nadie acorrale a nadie en un despacho" para presionarle y pedirle que retire la candidatura. Durante un encuentro con afiliados en Torrijos, ha manifestado que espera que el cónclave para suceder a María Dolores de Cospedal "sirva para formar un nuevo PP en que nadie coaccione a nadie, tenga el cargo que tenga, en el que nadie acorrale a nadie en un despacho para presionarle y pedirle que retire la candidatura, en el que a nadie le pase lo que en estos días me ha pasado a mí, por no ser el candidato que el partido quiere que gane".

En este encuentro, acompañado de simpatizantes, alcaldes, diputados provinciales y más de un centenar de afiliados de la zona de Torrijos, ha mostrado su deseo para "liderar un PP en el que nadie pueda decirle a ningún afiliado lo que tiene que hacer, en el que todos puedan elegir y puedan votar en libertad y sin presiones".

De la misma forma, ha expresado que su proyecto "ha generado una ola de ilusión que crece día a día en todas las provincias y en todos los rincones de la región". "Esto ya no lo puede parar nadie. Por eso, os pido que no tengáis miedo a decidir, que no tengáis miedo al debate, a la alternativa y a votar en libertad. Porque existe otra forma de hacer las cosas y juntos en este congreso podemos conseguir una renovación real y un Partido Popular ganador para recuperar Castilla-La Mancha".

En un acto previo en Talavera, también ha señalado que quiere recuperar en su proyecto político a todas aquellas personas que "por uno u otro motivo" se marcharon del PP en los últimos años y se "desencantaron", destacando que todos los afiliados tienen "algo que aportar".

Tener en cuenta a afiliados que "tienen algo que aportar"

Velázquez ha defendido un proyecto político en el que se tenga en cuenta a todos los que tengan algo que decir y a todos los afiliados que piensan que "tienen algo que aportar". "Esta es la candidatura de la libertad", ha mantenido, a lo que ha añadido también que el PP está abriendo "las puertas y las ventanas y está dejando que entre todo el mundo que siente que tiene algo que aportar en el partido".

A este respecto, ha vuelto a recordar que su candidatura es la de la "unidad" que quiere contar con todos y no solo "con los cargos públicos y con lo que algunos denominan 'aparato'". También ha precisado que quiere dar mayor protagonismo a las juntas locales de los municipios y descentralizar la toma de decisiones, ya que, a su juicio, "no puede ser que las decisiones se tomen en despachos a puerta cerrada por dos o tres personas".

Durante su visita a la caseta del PP, Velázquez ha coincidido con el precandidato Paco Núñez, con el que ha compartido saludos y conversación junto al presidente del PP en Talavera, Santiago Serrano, el alcalde, Jaime Ramos, así como con el secretario general del partido en la región, Vicente Tirado.