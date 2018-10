“Que los trasvases sean extraordinarios no significa que se vayan a cortar mañana”

Dedicado a la enseñanza como profesor de Tecnología, la familia de Ángel Canales (Toledo, 1974) procede de Prádena de Atienza (Guadalajara), un pequeño municipio de la Sierra Norte del que era alcalde hasta su nombramiento en junio como subdelegado del Gobierno en Guadalajara.

En una entrevista con eldiarioclm.es en la sede de de la Subdelegación del Gobierno en esta provincia, y a falta de la elaboración de los Presupuestos del Estado para 2019, subraya el apoyo del Ejecutivo al campus universitario de Guadalajara, califica de “prioridad” la reapertura del Palacio del Infantado de Guadalajara, recuerda que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura “no se pueden modificar” a corto plazo, descarta la Autovía de la Alcarria y promete mejoras tanto en la red de Cercanías como en la seguridad de la N-320.

Los vecinos de Guadalajara se manifestaron el sábado para reclamar un Palacio del Infantado, “abierto y público”. ¿Hay una fecha estimada para reabrirlo?

Una de las prioridades de la Subdelegación del Gobierno ha sido buscar soluciones para reabrir el Palacio del Infantado lo antes posible. Se cerró en su momento por seguridad y se están

realizando ahora unas prospecciones para determinar el alcance de la aluminosis que llevó a su cierre. Mientras no conozcamos los resultados de las pruebas, no podemos anunciar una fecha de reapertura, porque debemos ante todo garantizar la seguridad de las personas. En función de lo que diagnostiquen los técnicos del CEDEX, decidiremos sobre qué obras llevar a cabo o, si no fueran precisas, el Infantado se volverá a abrir al público.

¿El Ministerio va a mantener la demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Guadalajara, motivada por la denegación de licencia del consistorio para construir el pisito del Duque del Infantado dentro del Palacio?

El Ministerio de Cultura ha acatado una sentencia judicial que es de obligado cumplimiento. En virtud de esta sentencia de 2009, Cultura solicitó una licencia que le fue denegada y los funcionarios abogaron por cumplir con todo el trámite administrativo. Entonces, se decidió presentar un recurso contencioso-administrativo a la denegación de la licencia para agotar la vía administrativa. En cualquier caso es un asunto todavía abierto y desde la dirección de Bellas Artes estudian varias alternativas, entre las que se encuentra parar el proceso judicial. Somos sensibles a la demanda de la ciudadanía de Guadalajara.

Me reuní con la plataforma Abraza el Infantado poco después de ser nombrado subdelegado del Gobierno y desde la Subdelegación hemos posibilitado una entrevista de este colectivo con el director general de Bellas Artes en octubre para que les informe de todos los asuntos que conciernen al Infantado.

La ministra para la Transición Ecológica afirmó que los trasvases tenían que ser algo “extraordinario y no ordinario”, pero el presidente se comprometió con el Gobierno de Murcia a mantener el trasvase. ¿El Gobierno va a intentar cambiar las reglas de explotación del trasvase en lo que queda de legislatura?

El trasvase es una de las mayores preocupaciones tanto del Delegado del Gobierno, que visitó la zona como para esta Subdelegación. En una reciente reunión, el Secretario de Estado para la Transición Ecológica transmitió a la Asociación de los Pueblos Ribereños la intención de este Gobierno de que los trasvases sean algo extraordinario. Pero eso no significa que los trasvases se vayan a cortar mañana. Ahora tenemos que solventar el problema de caudal ecológico que sufre la cuenca cedente y de demanda de agua en la cuenca receptora del Tajo. Nos comprometimos con los agricultores del Levante a ofrecerles todos los recursos disponibles y para ello vamos a poner en marcha a pleno funcionamiento una nueva desaladora antes de que finalice el año. De este modo, la cantidad de agua desalada en 2021 será el doble que en la actualidad.

Una vez se garantice el caudal ecológico del río y el abastecimiento al Levante con otros recursos estudiaremos si son necesarios o no más trasvases. Si hubiera suficiente agua para la cuenca demandante, no harían falta más trasvases. En cuanto a las reglas de explotación del trasvase, éstas vienen fijadas por la Ley del Memorándum del Tajo de 2013 y ahora son inamovibles. Cuando se cerró el trasvase, el Gobierno estableció una compensación de 23 millones de euros para que los ribereños las invirtieran en obras hidráulicas. También se ha dado voz a esta asociación como miembro de la Comisión de Explotación del Trasvase para que participen en las decisiones.

¿Cómo se va a concretar el reciente compromiso del Secretario de Estado de Medio Ambiente con los Pueblos Ribereños para concluir las obras de abastecimiento pendientes?

La planta de Morillejo estará disponible en los próximos meses para asegurar el abastecimiento de agua a los pueblos ribereños, toda vez que se resuelvan los problemas de abastecimiento eléctrico que han demorado el fin de la obra. Además se va a crear próximamente una mancomunidad que gestionará esos recursos.

¿En qué punto se encuentra la estrategia nacional para el Reto Demográfico?

La despoblación es uno de los problemas más graves que afectan a España e Isaura Leal, la Comisionada para el Reto Demográfico ha anunciado una estrategia nacional para luchar contra la despoblación. Desde la Subdelegación apoyamos cualquier iniciativa que vaya encaminada a solucionar la despoblación y hacemos de puente entre las asociaciones y el Gobierno.

Hace poco recibí a la sección de la Serranía Celtibérica en Guadalajara y próximamente esta asociación se reunirá con la Comisionada tal como solicitaba este colectivo para que puedan plantear sus demandas.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha nos pidió a las subdelegaciones que realizáramos un diagnóstico de las necesidades prioritarias en cada provincia y, desde luego en Guadalajara, la despoblación es una de las prioridades a atender. Hay que garantizar unos servicios básicos de educación, sanidad y comunicaciones en estos pequeños pueblos para que sobrevivan y después generar oportunidades de trabajo para asentar más población.

¿Cuándo va a firmar el Ministerio de Defensa junto al resto de instituciones implicadas el convenio con la UAH para la construcción del Campus Universitario?

El Ministerio de Defensa junto con la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara ya alcanzaron un acuerdo con la Universidad de Alcalá de Henares sobre la construcción del campus. En lo que respecta a Defensa, el futuro convenio con la universidad con el que se cederán los terrenos de Las Cristinas a otras administraciones está siendo revisado en su aspecto legal por los organismos encargados y después se firmará, aunque no se ha fijado un plazo. Apoyamos todos los servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y tratamos de agilizar estos trámites todo lo posible. Es un proyecto que avanza y que respaldan todas las administraciones. Además, el rector de la Universidad de Alcalá transmitió en la apertura del curso universitario su deseo de que las obras se inicien en el curso 2019-2020.

El Ayuntamiento de Guadalajara solicitó la subvención del 1,5% cultural a Fomento para la rehabilitación del Alcázar. ¿Se plantea este Gobierno invertir en la recuperación de este monumento?

El Gobierno mantiene su compromiso con la conservación del patrimonio y, de hecho, sigue invirtiendo en la recuperación de edificios históricos y monumentos, a través del 1,5% cultural. Pero, el Ayuntamiento de Guadalajara no se ha dirigido a la Subdelegación para interesarse por el estado de su solicitud. Entiendo que esperan a que se resuelva la subvención por el cauce habitual y a través del Ministerio de Fomento, que es quien decide sobre su concesión.

¿Va a seguir metido en un cajón de Fomento el proyecto de autovía de la Alcarria?

El ministro Ábalos anunció poco después de tomar posesión la intención de este Gobierno de cerrar todos los trámites que atañen a esta infraestructura. Por tanto, el interés por este proyecto se mantiene, aunque es una obra de gran envergadura que no se va a poder ejecutar durante esta legislatura por falta de plazos y de presupuesto. Se completará en los próximos años.

La APAG lleva años reclamando la conexión entre los pantanos de Beleña y Alcorlo como vía para garantizar el suministro a la provincia. Una infraestructura en la que parece haber consenso entre el PSOE y el PP. ¿Cuál es la postura del Gobierno?

Conozco las demandas de la APAG y este Gobierno apoya y facilita todas aquellas obras que contribuyan a asegurar el suministro de agua a los ciudadanos y a todas las industrias que se asienten en la provincia. Pero sobre la conexión entre los pantanos de Beleña y Alcorlo no se ha producido ningún avance en estos últimos meses. Sí se ha modernizado el sistema para automatizar la regulación del caudal, que va a dar mayor eficiencia a esta conexión.

Ángel Canales, subdelegado del Gobierno en Guadalajara Foto: Raquel Gamo

El Plan de Cercanías aprobado por el anterior Gobierno en abril no satisfizo las demandas de los viajeros que reivindican una mejora del servicio a su paso por la provincia de Guadalajara. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Sánchez para mejorar el servicio de Cercanías en Guadalajara? Y, por otro lado, ¿considera que Yebes debería disponer de estas lanzaderas de AVE?

El ministro de Fomento habló recientemente de un nuevo derecho, el derecho a la movilidad. Un signo que demuestra la preocupación de este Gobierno por los transportes públicos es que en los nuevos Presupuestos se va a invertir un 40% más en el mantenimiento de las redes ferroviarias en todo el país. Además, se van a adquirir nuevos trenes con los que se paliará el problema de los retrasos y en los próximos dos años el Ministerio va a destinar 1.000 millones de euros en modernizar los Cercanías de Madrid, entre los que se encuentra la línea de Guadalajara.

En cuanto a las lanzaderas de AVE, el alcalde de Yebes me transmitió su demanda de conectar la estación del AVE con Madrid mediante estos trenes. Desde la Subdelegación hemos concertado una reunión entre el Ayuntamiento de Yebes y los responsables de Fomento para que aborden directamente esta reivindicación en las siguientes semanas.

El secretario provincial del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, junto con algunos alcaldes de los municipios afectados, reclamaron en marzo a Fomento medidas de seguridad vial y de acceso a sus poblaciones como el desdoblamiento de la N-320 hasta Cabanillas, ¿Tiene previsto el Gobierno acometer esta obra en esta legislatura?

Existen proyectos para crear circunvalaciones y mejorar el trazado de tramos peligrosos en la N-320 desde esta zona del Corredor del Henares hasta el límite con la Comunidad de Madrid.

Nuestro objetivo es tomar medidas para garantizar la seguridad y la fluidez en esta área que soporta gran tráfico a diario.

¿Se va a dedicar una partida al Parador de Molina de Aragón en los próximos presupuestos? ¿Cuándo podría inaugurarse?

La obra avanza, no se ha parado en ningún momento y se encuentra al 50% de su construcción. Este Gobierno respalda este tipo de infraestructuras hoteleras que proporcionan servicio a toda la comarca y dan respuesta a la demanda turística, que en la provincia de Guadalajara es donde más está creciendo.