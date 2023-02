Una acusada descarga en una alto cargo de Camps la decisión de contratar a 'Gürtel'

La exdirectora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, ha declarado en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' que “nunca” recibió “ninguna orden y menos de [Francisco] Camps” para contratar la construcción del stand de la feria Fitur en 2009. Además, la acusada ha declarado que no conocía que las empresas adjudicatarias formaran parte del entramado de la red Gürtel. En su declaración anterior, el pasado miércoles, Dora Ibars, explicó que su papel en el stand de Fitur se limitó a coordinar los espacios que los diferentes departamentos autonómicos necesitaban para la feria turística.

Viajes, favores, regalos y amaño de contratos: la confesión del 'Bigotes' en 'Gürtel' acorrala a Francisco Camps

Más

“Con el señor Camps no he tenido ningún tipo de relación profesional ni personal, lo he conocido más estos días en los pasillos” de la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional, dijo a preguntas de la fiscal anticorrupción. Dora Ibars ha negado, este lunes en la continuación de su declaración, que su departamento fuera un órgano de contratación del resto de conselleries u organismos públicos.

La declaración de Dora Ibars da un soplo de aire a la defensa de Francisco Camps después de las confesiones de la cúpula de la trama Gürtel. Camps está acusado específicamente por la contratación del stand de Fitur, del que la acusada era una suerte de coordinadora de contenidos. Sin embargo, Ibars ha negado siquiera haber conocido a Camps durante su etapa al frente del Ejecutivo valenciano.

Sin embargo, sobre la 'Guía de la Comunicación' de 2004, adjudicada a Orange Market, la acusada ha indicado que fue Paula Sánchez de León, entonces secretaria autonómica de Comunicación, quien decidió la contratación de la red de empresas de Gürtel. En una reunión celebrada aproximadamente en octubre del 2004 con Ignacio Blanch, representante de Orange Market, su “jefa directa” le comunicó que la filial de Gürtel en Valencia se iba a encargar de la guía, un regalo navideño para los periodistas.

Así, la acusada ha descargado la responsabilidad de contratar a Orange Market en su entonces superior jerárquica, Paula Sánchez de León, quien luego sería consellera de Justicia y vicepresidenta de los gobiernos de Francisco Camps y de Alberto Fabra. Dora Ibars, por su parte, empezó a trabajar en 1995 en el departamento de prensa del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana y, hasta 2013, ocupó la dirección general de comunicación, que fue variando su denominación.

Aunque ha asegurado que su departamento realizaba habitualmente contratos menores, ha negado que se fraccionara el contrato y se ha escudado en que se limitó a conformar las facturas que le pasaba su jefa de servicio. Nadie, ha declarado, le advirtió de irregularidad alguna. “No conocía que Orange Market era del grupo de Correa, lo he sabido cuando estalla el escándalo y sale en los medios”, ha dicho a preguntas de su letrado. “No pensaba que estaba cometiendo ninguna irregularidad”, ha agregado.

Por su parte, Maria Auxiliadora Hernández, hermana de la exconsellera popular Maritina Hernández, ha relatado cómo encargó a Álvaro Pérez 'El Bigotes' varios contratos para un acto sobre Familia y Escuela, celebrado en 2006 cuando dirigía, con rango de directora general, el Instituto de Evaluación y Calidad Educativa.

La acusada ha negado mantener amistad con El Bigotes y sólo ha reconocido haberse reunido con él personalmente en su despacho (“nos caímos fatal”, ha dicho). La mujer ha explicado que Álvaro Pérez hizo unas “mochilas estupendas” en un acto anterior, motivo por el cual se las encargó, además de unas radios.

“Álvaro Pérez trabajaba muy bien”

“Había visto actos suyos y todos me habían gustado, no lo hice por simpatía ni por afinidad”, ha declarado. Hernández ha negado que se fraccionara irregularmente el contrato. La mujer ha reconocido que se contrató para el servicio de traductores y azafatas a una empresa de la red Gürtel aunque ha negado estar al corriente de que esa firma fuera de Francisco Correa.

La acusada ha mantenido que en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia le recomendaron una lista de firmas. “Dos empresas que casualmente forman parte del mismo grupo”, ha dicho la fiscal anticorrupción en referencia a las mercantiles de Gürtel. La representante del Ministerio Público también le ha recordado a Hernández que los responsables del museo han negado que dieran esa lista de empresas.

Maria Auxiliadora Hernández, que ha reconocido haber recibido una “manta de sofá” regalada por Orange Market, volvió a contratar a Orange Market en 2007 para un nuevo acto. “Álvaro Pérez y su empresa trabajaban muy bien”, ha dicho.

En el apartado sobre el contrato de comunicación de la empresa pública Vaersa con la red Gürtel, la funcionaria Patricia Callaghan ha limitado sus funciones a la asesoría en materia de educación ambiental. La acusada también ha negado haber recibido instrucción alguna para contratar a la trama. “En ese contrato no he participado y mis funciones como técnica no eran esas”, ha dicho.

Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, exasesor jurídico de Vaersa, se ha limitado únicamente a negar cualquier relación de amistad con Francisco Camps. “Entre otras cosas, al señor Camps no lo he conocido hasta llegar al juicio, un día antes coincidimos en la recepción del hotel y me lo presentaron”, ha dicho.