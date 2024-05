Las aerolíneas “no ven necesidad” de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante, que puede crecer a 26 millones de viajeros

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que las aerolíneas “dicen que no hay necesidad” de una segunda pista en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y ha recalcado que con la ampliación prevista para la infraestructura aeroportuaria aumentará hasta los 26 millones de pasajeros al año su capacidad.

Así se ha expresado este viernes el ministro en Casa Mediterráneo en Alicante, durante su intervención en el Foro 'Conexiones e infraestructuras para Alicante'.

Puente ha explicado que el aeropuerto de Alicante mueve alrededor de 16 millones de pasajeros al año y ha mencionado otros como el de Londres-Gatwick, que mueve 35 millones con una sola pista. “Parece que se pueden mover más pasajeros con una pista”, ha resaltado, al tiempo que ha insistido en que la infraestructura alicantina está “lejos de su potencial, no porque tenga una sola pista, sino porque tiene posibilidades de crecimiento que no van asociadas solamente a la segunda pista”.

En este contexto, ha insistido en que “de momento” no se llevará a cabo la segunda pista, pero ha insistido en que “no quiere decir que no se haga cuando se considere necesario”. “Ahora mismo, las aerolíneas no la consideran necesaria. Los números dicen que tenemos margen de crecimiento, a diez millones de pasajeros más. Si fuera necesaria una segunda pista, no hay ninguna razón para oponerse”, ha reiterado Puente.

En este sentido, ha destacado el anuncio de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) sobre que iniciará en el último trimestre del año la licitación del proyecto de ampliación del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, a la que se destinarán más de 600 millones de euros, con el objetivo de “tener más capacidad para más viajeros”.

Al respecto, ha afirmado que la ampliación del Aeropuerto de Alicante permitirá crecer de 16 millones de viajeros anuales a 26 millones. “Si se detectara que para crecer debe ser cubierta con nueva pista, no hay ningún problema, ninguno”, ha sostenido Puente.

“Lo que se va a hacer es dotar de terminal, de más líneas, más capacidad y ser capaces de crecer en operaciones. En eso estamos trabajando. No tengo ninguna razón para no ayudar a esta tierra si puedo hacerlo y es necesario lo que se plantea”, ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que el marco regulatorio para la toma de decisiones en los aeropuertos es el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) , un “instrumento serio, riguroso y regulador de inversiones”, que considera que sirvió para “introducir racionalidad en criterios a la hora de tomar decisiones en grandes infraestructuras”, en el que se incluye a un supervisor independiente, a administraciones y a las aerolíneas, que ha afirmado que son “las que van a pagar las infraestructuras”.

“Ningún problema” si hay alternativas de electrificación

Por otra parte, consultado por la conexión de Alicante con el Aeropuerto a través de la Variante de Torrellano, el ministro ha asegurado que es “una prioridad” para el Mitma. “Vamos a poner el turbo para tenerla en marcha lo antes posible. Vamos a poner toda la carne en el asador para que la Variante vaya lo más rápido posible”, ha subrayado, aunque no ha querido comprometer plazos.

En cuanto a la posible electrificación provisional de las vías del tren, Puente ha recalcado que necesitan que “el Corredor Mediterráneo no se corte”. “Hasta que no esté hecha la Variante de Torrellano, el paso es por donde es y, si no electrificamos, lo cortaremos”, ha advertido.

No obstante, ha afirmado que “si hay una alternativa, no hay ningún problema”, al tiempo que ha avanzado que tratará este asunto con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante una reunión al terminar el foro y ha señalado que le gustaría hablar con los vecinos para conocer su opinión al respecto.

Al acto también han asistido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el primer edil de Elche, Pablo Ruz, o el presidente de la CEV, Salvador Navarro, entre otras autoridades.