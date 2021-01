‘Falstaff’, de Verdi, en Les Arts

El Palau de les Arts s’endinsa en el Verdi buf amb la seua última òpera, ‘Falstaff’, que s’estrena dijous que ve, 21 de gener, en una producció de Mario Martone amb direcció musical de James Gaffigan.

Les Arts ha presentat la seua primera incursió operística en 2021 amb la presència de Jesús Iglesias Noriega, director artístic; James Gaffigan, director musical; el director de la reposició, Raffaele di Florio; i els cantants Ambrogio Maestri i Ainhoa Arteta.

“L’obra de Verdi és un dels eixos en què es fonamenta el projecte artístic que presentàrem fa dos anys, en el qual no podia faltar un títol com aquest, imprescindible en el repertori dels grans teatres”, ha explicat Iglesias Noriega.

Iglesias ha apuntat que “amb ‘Falstaff,’ el compositor de Busseto culmina el seu testament musical, que ja va projectar amb ‘Otello’: una exquisida partitura, de sofisticada orquestració i de la màxima exigència musical i dramàtica per als cantants, amb un llibret magistral d’Arrigo Boito, en el qual humor i poesia flueixen en unió perfecta amb la música”.

Per tot això, ‘Falstaff’, segons el director artístic, és un exercici de dificultat per a qualsevol teatre, que requereix uns sòlids cossos estables, com el Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, així com d’un repartiment i d’un director musical de primer nivell.

Després del seu debut a l’Auditori amb ‘Un réquiem alemán’ la passada temporada, el novaiorqués James Gaffigan dirigeix la seua primera òpera a les Arts. Considerat com un dels directors d’orquestra nord-americana més rellevants del panorama musical, és un nom habitual de les temporades operístiques del Metropolitan de Nova York, de l’Òpera de París o de la Staatsoper de Munic, entre altres.

Les Arts presenta la comèdia crepuscular de Verdi en una producció de la Staatsoper de Berlín amb direcció escènica de Mario Martone, amb escenografia de Margherita Palli, vestuari d’Ursula Patzak, il·luminació de Pasquale Mari i coreografia de Raffaella Giordano i Anna Redi.

Martone, director, guionista i productor italià conrea tant el teatre com l’òpera juntament amb una rellevant carrera cinematogràfica. Vinculat en els anys 90 a la nova onada del cine napolità, juntament amb figures com Antonio Capuano, Pappi Corsicato, Toni Servillo i Paolo Sorrentino, destaca en els seus treballs per un discurs molt personal sobre el seu país natal.

La proposta de Martone trasllada l’acció a l’actualitat, en una gran metròpoli, amb els seus grafitis, clubs de dubtosa reputació i personatges anacrònics. Sir John Falstaff es converteix en un esperit rebel, fidel a la seua jaqueta de cuiro i a les seues patilles, que envelleix passant el seu temps en una espècie de centre comunitari junt amb turbulents personatges.