'Un obús en el corazón', en la sala OFF

El premiado actor de Antidisturbios y La casa de papel Hovik Keuchkerian estará en cartel del 27 al 30 de mayo en la sala OFF de València con Un obús en el corazón, del reconocido escritor Wajdi Mouawad. De la mano de la compañía valenciana l’Om Imprebís y bajo la dirección de Santiago Sánchez, Hovik vuelve a interpretar la que fue su primera obra dramática en el escenario tras llenar durante cinco meses los Teatros Luchana de Madrid en plena pandemia.

Ahora es la Sala Off la que apuesta por este monólogo conmovedor de exilio y desarraigo, que es la historia autobiográfica del autor de la obra, pero que también podría ser la del propio actor. Tanto Hovik, de padre armenio y madre española, como Mouawad nacieron en Beirut y tuvieron que abandonar el país a corta edad debido a la guerra civil libanesa. “Una historia que romperá corazones y que hará reflexionar al público que pise nuestra sala” tal y como apunta el director y fundador de la Sala Off, Pedro Giménez.

“Lo que me ha pasado desde que interpreto a Wahab; todo lo que Santiago Sánchez me ha ido enseñando, volcando sobre mí, más todas las funciones que llevamos, es que va a haber un cachito de Wahab en todos y cada uno de los personajes que yo haga porque ya hay un cachito de Hovik en Wahab y de Wahab en Hovik”, comenta el protagonista de Un obús en el corazón, tras seis años en escena con interrupciones debido a otros compromisos profesionales en los que Hovik se ha revelado como uno de los actores del momento. Para Sánchez “es gratificante cuando los espectáculos pueden vivir tanto tiempo porque cobran toda su dimensión a lo largo del recorrido, lo que es impactante no solo para el artista , sino también para el espectador”.

Estrenada en 2014 y aplaudida por la crítica, Un obús en el corazón cuenta la historia de Wahab (Hovik Keuchkerian), un joven libanés residente en Canadá. Una noche fría, en una ciudad extraña, recibe una llamada en medio de la noche que desencadena un viaje interior lleno de dolor, reencuentro y redención a través del tiempo y del espacio. Aunque quizá todo empezó cuando tuvo que abandonar su país, su calor, el día que olvidó la forma del rostro de su madre, el día que un obús le perforó el corazón. Hovik, que antes que actor fue boxeador profesional, despliega un abanico de personajes para mostrarnos a Wahab en cuatro etapas de su vida junto al resto de figuras que se cruzan en su camino. La adaptación y dirección de Santiago Sánchez concentra toda la carga dramática en Hovik mediante una escenografía sencilla y una iluminación que determina el espacio y las transiciones temporales.

Precisamente, no solo en el texto sino también en la forma reside la fuerza del teatro de Wajdi Mouawad, uno de los dramaturgos contemporáneos más excepcionales, autor también de la aclamada Incendies. Con una forma de escritura muy particular que impacta en el público, Mouawad es capaz de trasladar el lenguaje cinematográfico al teatro, mezclando en una misma escena flashbacks y presente. Cuando esta representación espacio temporal se manifiesta a través de un único personaje, como es el caso de Wahab en Un obús en el corazón, el resultado es sublime. “Cuando el actor ve, el público ve”, afirma Santiago Sánchez para resumir la dramaturgia de Wajdi Mouawad.