‘Play’, en el Teatre Arniches d’Alacant

L’Institut Valencià de Cultura continua amb la seua oferta per a públic familiar dins de la programació ‘Som Menuts’ del Teatre Arniches, i ofereix un espectacle de dansa contemporània de la mà de la companyia madrilenya Aracaladanza.

La delegada territorial de l’IVC, Alicia Garijo, manifesta la seua alegria en rebre novament Aracaladanza després del seu pas per l’Arniches amb l’espectacle ‘Vuelos’: “El nostre treball també és escoltar el públic, i després de l’èxit de la seua anterior producció, no podíem perdre l’oportunitat d’omplir el teatre de màgia amb aquesta nova proposta per a tota la família”

‘Play’ és un espectacle que es construeix al mateix temps que camina. L’escenari cobra vida per a jugar a la gallineta cega, entrecreuar gomes o participar en un antic videojoc. Per a provocar focs artificials o dansar tots junts. La companyia ofereix un devessall d’imaginació en què la dansa es converteix en joc i el joc en dansa, i en el qual la protagonista indiscutible és l’alegria.

La peça ha sigut reconeguda amb quatre premis Max 2020 al millor al disseny de vestuari d’Elisa Sanz, millor disseny d’il·luminació de Pedro Yagüe i millor composició musical per a espectacle escènic de Luis Miguel Cobo, a més de ser finalistes al millor espectacle infantil, juvenil i familiar.

En 1995 el coreògraf argentí Enrique Cabrera funda aquesta companyia, que s’ha convertit en un referent internacional de les arts escèniques espanyoles, i que ha participat en els festivals nacionals i internacionals més importants d’Espanya, França, Irlanda i Regne Unit i les seues obres han viatjat per grans teatres europeus, africans, americans, australians i asiàtics.

L’elenc de ‘Play’ està format per Carolina Arija Gallardo, Jorge Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza Húmera, Jonatan de Luis Mazagatos i Jimena Trueba Toca. La música original de la peça és de Luis Miguel Cobo.

El treball amb els objectes que converteix en protagonistes i la impecable factura de les seues produccions escèniques són la carta de presentació d’Aracaladanza.