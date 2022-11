Empresarios, políticos y sociedad civil reivindican que Alicante “no se humilla” frente a los PGE

Empresarios de diversas entidades provinciales y autonómicas se han concentrado este jueves junto a representantes políticos y sociedad civil en Alicante para reivindicar que la provincia “no se humilla” frente a las inversiones propuestas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para este territorio.

Así lo han expresado los asistentes a esta manifestación que ha transcurrido en la plaza de la Muntanyeta, en la capital, quienes han mostrado carteles con lemas como “No a la discriminación de Alicante”, “Por unos Presupuestos dignos para la provincia” y “Alicante no se humilla”, entre otros.

Entre los presentes han destacado representantes de entidades empresariales como el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. Sobre las protestas, han señalado que la provincia “no pide ninguna limosna” y han animado a participar también en la manifestación convocada para el 18 de noviembre.

También han asistido dirigentes de asociaciones vinculadas al turismo, como Toni Mayor, presidente en funciones de Hosbec, y Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

Por otro lado, además de la sociedad civil, han acudido a la concentración un gran número de concejales y cargos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, entre los que han figurado el líder del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, el presidente del PPA y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, o el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Por parte de Cs, han acudido la síndica del grupo parlamentario en Les Corts, Ruth Merino, y la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez. Por parte de Vox, la síndica de Vox en el parlamento valenciano, Ana Vega, entre otras personalidades.

En declaraciones a los medios, Navarro (CEV) ha deseado que esta situación llegue a Madrid porque “es nuestra obligación trasladar que la sociedad, en este caso la alicantina, por parte del Gobierno central ha tenido una dejación absoluta en cuanto a los presupuestos de inversión e infraestructuras”.

“Esta es la clave, esta ha sido una bofetada para la sociedad, por tanto, en ese sentido es un día importante y esperemos que el día 18 de noviembre vuelva a ser igual”, ha agregado. Igualmente, ha resaltado que “lo importante es que se traslade la sensación y la realidad” por la “dejadez” que ha habido por parte del Gobierno central, por lo que considera que la sociedad alicantina “tiene que responder al Gobierno con una manifestación el día 18”.

En su turno, Pérez ha señalado que “ha llegado el momento de solucionar el problema existente con los presupuestos para Alicante”, ya que la “carencia” de inversiones provoca que las empresas sean “menos competitivas” y que haya “menos recursos públicos” para la provincia. “Ya no nos sirven las promesas del Gobierno. Debemos acudir también a la manifestación del 18 de noviembre para volver a reivindicar soluciones”, ha apostillado.

Por su parte, Baño ha indicado que el objetivo de esta concentración era reclamar los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Alicante bajo “la unión de todo el tejido empresarial y de toda la población civil”.

“Sin ningún tipo de connotación política”

“Queremos reclamar lo que Alicante se merece y nada más, sin ningún tipo de connotación política, sólo queremos reclamar lo que le corresponde a la provincia, no queremos ni limosna, ni parches, sólo queremos, de verdad, justicia porque Alicante es solidaria y queremos solidaridad con la provincia y ya está, así de fácil”, ha indicado.

Igualmente, se ha mostrado “muy agradecido” hacia las entidades y patronales que han acudido a la protesta y ha remarcado que no ha echado de menos “a nadie”, en relación a la ausencia de los sindicatos.

“El día 18 ahí estaremos, son dos causas diferentes y por las dos vamos a estar apoyando, porque una es la financiación justa de la Comunitat y la otra son los Presupuestos Generales del Estado, que es lo que hoy nos convoca”, ha resuelto.

“Los sindicatos tenían otros compromisos y les ha resultado imposible venir, ellos tenían otra movilización y ya está, pero no pasa nada, aquí no hay que pasar lista de quién está y de quién no está. El objetivo siempre es sumar y al final eso multiplica”, ha zanjado.

Alicante “ha dicho basta”

También en declaraciones a los medios, Carlos Mazón (PPCV) ha señalado que la provincia de Alicante “ha decidido levantarse” y ha dicho “basta ya, y yo con ella”. También se ha referido a que “todo el Partido Popular está con la provincia de Alicante” porque “es donde tenemos que estar y lo que tenemos que hacer”.

“Vamos a estar siempre defendiendo a Alicante. Yo echo de menos a los que no están, ni más ni menos. Yo creo que cada uno ya es responsable de sus propios actos, pero Alicante ya lleva demasiado tiempo callando y hoy lo que toca es levantarse con Alicante, y yo hoy me levanto con Alicante, porque soy alicantino y de la Comunitat Valenciana”, ha sostenido.

Por último, respecto a los fondos que destinará la Generalitat Valenciana para compensar las inversiones de los PGE para la provincia de Alicante, ha indicado que “cuando uno ejecuta la mitad, de la mitad, de la mitad de lo que promete, pues es difícil compensar, y Alicante no puede ser la manga del pobre, que para taparse la cabeza se destapa los pies”.

“Aquí lo que hay que hacer es ir a Madrid a reivindicar lo que nos corresponde para que los presupuestos del Gobierno de España sean lo que tienen que ser en las tres provincias, porque esto de compensar puede quedar bien en un papel, pero no es suficiente”, ha añadido.

Para finalizar, ha insistido en que “nunca antes que con Pedro Sánchez, la provincia hemos ocupado el último puesto de una manera reiterada”. “Es verdad que siempre hemos tenido que reivindicar, es verdad que esto está por encima de los partidos; esto tiene que ver con Alicante y con la Comunitat Valenciana, con errores y con aciertos, pero nadie nos podrá negar que antes hemos ocupado el último puesto tantas veces”, ha dicho.

A la manifestación han acudido cerca de 2.000 personas, según han señalado fuentes policiales a Europa Press.