La inquietud de Mazón por el futuro de Bernabé Cano, en un inoportuno micrófono abierto: “Cs ha pedido mi dimisión”, se le oye decir al líder del PP

La pandemia ha obligado a las administraciones a celebrar los plenos de forma telemática, una herramienta que sigue causando quebraderos de cabeza a los cargos públicos que no siempre se aclaran con la tecnología. La última “víctima” ha sido el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, durante la celebración del pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante, donde es concejal.

En un momento determinado, el también líder del PP, que no suele intervenir en los plenos del consistorio, se le ha escuchado decir a otra persona: “buenos días, el pleno ha durado diez minutos. Ciudadanos ha pedido mi dimisión. Ha sido muy rápido y muy light". Mazón estaba leyendo en ese momento un mensaje que le había enviado Bernabé Cano, compañero en la institución provincial y en el ojo de la polémica desde que se supiera que se había vacunado antes de tiempo.

Pese a los intentos del alcalde de Alicante, Luis Barcala, de advertir a Mazón de que se le estaba escuchando, aún han pasado unos segundos hasta que Mazón, ante la sorpresa de toda la corporación, ha reaccionado y ha pedido disculpas.

Se refería Mazón a lo que estaba pasando en ese momento en otro pleno, el de La Nucía, donde es alcalde Cano y donde no solo el PSPV-PSOE, sino Ciudadanos también han exigido al grupo del PP que le cese de la función de alcalde. Primero han sido los socialistas, a través de su portavoz Pepa Ivorra, la que ha echado en cara a Cano que no haya mostrado ni el más mínimo arrepentimiento”. “No solo se saltó el protocolo, sino que además lo hizo en un centro de mayores en el que no debía estar, acompañado de un equipo de comunicación, hasta haciéndose fotos con la vacuna en mano y sin guantes”, ha añadió.

“Pese a sus excusas, y a las del PP en la provincia de Alicante, es evidente que se aprovechó de su condición de alcalde para poderse vacunar, porque no se da ninguna circunstancia personal para que a él se le vacunará en ese momento. Por eso no vale solo con quitarle las competencias como diputado, debe dimitir como alcalde”, apunta Ivorra.

En el pleno telemático de La Nucía, Cano ha recordado de nuevo que se vacunó 6 de enero en la residencia de la localidad, “pero en ningún momento entro en la residencia, nos quedamos en el hall y se cumplieron todos los protocolos”, ha asegurado. A continuación, ha centrado el resto de su discurso en señalar a la “Salud Pública como máxima responsable” de su vacunación. “Es la responsable de Salud Pública quien toma la decisión que se vacune a dos guardias civiles y a mi como médico de atención primaria”, ha dicho. “Yo pido disculpas si alguien se ha sentido molesto, pero es Salud Pública la que tiene que dar explicaciones, no yo”, ha concluido.

Ante esta intervención, y tras concluir la sesión plenaria, el concejal de Ciudadanos Rafael Congost, ha calificado la argumentación ofrecida por Cano de “previsible y decepcionante” y ha asegurado que “la única alternativa que nos deja es pedir que se vaya ante la falta de explicaciones convincentes”.

El edil de Cs ha mantenido que “una persona que es médico y alcalde desde hace 20 años tiene la suficiente experiencia y preparación para saber lo que está bien y lo que está mal y, en consecuencia, debe asumir las responsabilidades que le corresponden”.

Congost ha advertido de que “aunque el acta de concejal es suya, el cargo de alcalde depende de sus compañeros” y ha pedido al PP la asunción de responsabilidades. “No vamos a ser nosotros quienes le digamos lo que debe de hacer y cómo se asumen en política los errores, lo sabe y su partido también”, ha apuntado, a la espera de que “tome decisiones”.