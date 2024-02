La mujer asesinada en l'Alfàs del Pi decidió no denunciar a su pareja ante la Guardia Civil cuando ya estaba en el cuartel

La mujer que ha sido encontrada muerta en l'Alfàs del Pi presuntamente por un caso de violencia machista “decidió que no quería denunciar” a su pareja, ahora detenida como presunta autora del asesinato. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé quien al ser preguntada por este crimen ha manifestado que el sábado por la tarde la víctima acudió al puesto de la Guardia Civil de Altea, acompañada por la Policía Local de l'Alfàs y unos vecinos “que le pidieron que fuera a denunciar porque ella no quería”, y ya en el cuartel “decidió que no quería denunciar”, aunque se activaron los protocolos igualmente.

En un comunicado la Guardia Civil señala que la víctima había denunciado el sábado 3 de febrero a su pareja -con la que no tenía hijos en común- por dos agresiones físicas durante la semana anterior. Así la benemérita “mantuvo el contacto con la víctima, realizando numerosas visitas al domicilio a lo largo del fin de semana, pese a que la víctima, durante la manifestación prestada el día que puso la denuncia había declinado solicitar una orden de protección”.

Pero al mediodía del martes 6 de febrero, tras no haber podido localizar a la víctima desde el día anterior, y con la autorización del juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Benidorm, la Guardia Civil procedió a la apertura de la vivienda en la que supuestamente convivía la pareja, hallando el cadáver de la mujer, con signos de violencia.

En el comunicado la Guardia Civil añade que el presunto agresor “se hallaba en paradero desconocido desde el sábado, conocedor de que estaba siendo buscado”. Finalmente en la madrugada de este miércoles 7 de febrero la Guardia Civil ha detenido a esta persona, de 53 años, a las 00.30h en el interior de un establecimiento en el municipio de Cox (Alicante).

A esta persona se le imputa un homicidio doloso en el ámbito de la violencia de género, y será puesto a disposición judicial tan pronto como el EMUME (Equipo Mujer Menor) de la Comandancia de Alicante finalice la instrucción de las primeras diligencias, que serán puestas a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm que entiende de la causa. Esta mañana está prevista la realización de la autopsia del cadáver.

Luto en l'Alfàs del Pi

Este miercoles se ha producido un acto de rechazo público contra este asesinato ante el ayuntamiento de la localidad de l'Alfàs del Pi en el que se ha leído un manifiesto y se han guardado cinco minutos de silencio.

En las palabras leídas se ha manifestado “nuestra condena y total rechazo contra cualquier tipo de violencia, sea del tipo que sea, e infringida contra cualquier persona, pero la realidad es tozuda, y por desgracia, afrontamos un caso evidente de violencia de género y no podemos admitir ningún tipo de justificación ante semejante despropósito. Una violencia machista que sufren muchas mujeres, un problema de toda la sociedad por igual, que debemos combatir desde la unidad, sin fisuras, y con determinación”.