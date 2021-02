Persiste la reivindicación de la vuelta de la Dama a Elche

Tal día como este 8 de febrero, pero de 1941, la Dama de Elche volvía a España tras una permuta de obras de arte del Gobierno de Franco con la Francia de Vichy del mariscal Pétain. 80 años después, la localidad ilicitana sigue sin albergar el busto ibérico, hallado en 1897 y vendido por 4.000 euros para su exposición en el Museo del Louvre.

Elche celebra, pues, 80 años de reivindicación histórica que, salvo contadas excepciones, como la visita temporal de 2006 gracias a la ministra Carmen Calvo en el Gobierno de José Luis Rodríguez de Zapatero, ha obligado a la sociedad ilicitana a visitar la Dama en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid.

Pero ese recuerdo, el de los socialistas ordenando sacar la pieza del MAN, no parece que se vaya a volver a repetir. El PSOE ha lanzado en todo este tiempo varias promesas, la mayoría aludiendo a un regresos temporal y no definitivo, que no han llegado a materializarse. El PP de Mariano Rajoy optó por la misma estrategia, la de hacer soñar con el busto en Elche, pero con menor credibilidad si cabe.

Y mientras, Compromís está aprovechando a su senador, Carles Mulet, para insistir sobre este tema. Este lunes, la coalición ha avanzado que el Senado debatirá la próxima semana el retorno de la Dama a su lugar de origen. “El arte debe estar en su lugar de origen”, ha dicho Mulet, quien ha lamentado que “tras años de avances en la sensibilidad hacia el patrimonio y de demandas desde distintos frentes, el Gobierno haya sido inclemente ante las peticiones ilicitanas de recuperar su patrimonio”.

La moción que Compromís ha introducido para su debate en la Comisión de Cultura del Senado, que no es nueva, insta al Gobierno central a hacer efectiva de manera inmediata en coordinación con las administraciones autonómica y local “y de forma permanente”, la cesión de la escultura de la Dama de Elche, para exponerla en el municipio ilicitano. La propuesta incluye realizar la inversión necesaria para el traslado a Elche, con todas las medidas de seguridad necesarias para su correcta conservación y crear una subsede del Museo Arqueológico Nacional en la ciudad ilicitana.

Mulet recuerda que la Dama en el MAN “no deja de tener un cierto protagonismo como pieza del mes, dentro del conjunto de obras, cuando en Elche supondría un revulsivo colectivo, cultural y turístico de primer orden”. El senador confía en que los grupos que votaron a favor del retorno de la pieza granadina de la Dama de Baza en su 50 aniversario del hallazgo lo vuelvan a hacer.

“Ante idénticos casos de piezas iberas, esperamos un comportamiento idéntico de los grupos políticos ante la moción de Compromís que traslada una petición histórica de la localidad de Elx”, ha concluido Mulet. La moción de la Dama de Baza fue aprobada por 15 votos a favor y 14 abstenciones de Vox y PSOE.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha afirmado que el lugar dónde mejor se entiende el busto íbero es en el entorno de su hallazgo y envuelto en su contexto, por lo que Compromís seguirá reclamando el retorno de la Dama d’Elx a su ciudad de origen de manera definitiva, lo que supondría la recuperación histórica y arqueológica del Camp d'Elx. También implicaría una serie de acciones de desarrollo cultural y promoción turística alrededor del descubrimiento del busto, así como el reforzamiento del valor cultural de La Alcudia y de los asentamientos de las diferentes civilizaciones en Elx.

Además, otorgaría a la ciudad un nuevo valor estratégico. “En Compromís apostamos por la descentralización de la cultura, lo que permitiría a municipios como Elx, convertirse en dinamizadores culturales y contribuiría a promover el turismo cultural junto al Misteri d'Elx, el Palmeral y todo el patrimonio ilicitano”, ha dicho.