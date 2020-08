Los trabajadores del Hospital de Torrevieja denuncian esperas de hasta 50 horas de pacientes en urgencias para ser ingresados el pasado fin de semana

El comité de empresa del Hospital de Torrevieja ha remitido un escrito a la dirección del centro para que, ante la situación de saturación de este centro hospitalario, tome las medidas oportunas para solventar este problema que afecta a la plantilla y a los pacientes, que "se enfrentan a una antención de peor calidad y de poca seguridad".

Según explican los representantes de los trabajadores, el pasado fin de semana se vieron desbordadas las urgencias con pacientes "con más de 50 horas de espera para ser ingresados" y con una planta que "no se ha abierto". Esta circunstancia se produce, apuntan, cuando a "casi todos los pacientes que entran por urgencias" se les realiza una PCR para detectar posibles casos asintomáticos de COVID-19, "con la consiguiente carga de trabajo que conlleva, no solo a nivel de urgencias, sino al resto del hospital".

Denuncian que en urgencias "se prescindió de los refuerzos de enfermería, ya que según la empresa se preveía menos trabajo que otros veranos, situación que se está viendo que no es así, sino todo lo contrario, al ser pacientes con posible COVID asintomáticos está derivando en mucha más carga de trabajo para todo el personal de enfermería".

En la Unidad de Cuidados Intensivos, "con cinco enfermeros, se están llevando hasta tres pacientes con posible COVID, que a efectos de trabajo es como si fueran COVID", unas personas "conscientes y orientados que reclaman más atención que los que tuvimos durante la pandemia", que estaban sedados e intubados "en la mayoría de los casos".

En hospitalización, insisten, la situación "no es mucho mejor", ya que los aislamientos por posibles casos de coronavirus suponen "un aumento de la carga de trabajo que ya de por sí está desbordada en períodos estivales, por el tipo de paciente pluripatológico que existe en nuestro departamento". Por tanto, critican una mayor carga asistencial para el personal.

Además, sostienen que en el plan vacacional no se contempló el refuerzo de los facultativos de medicina interna, "lo que nos parece muy lamentable, ya que este personal siempre va sobrecargado, incluso en invierno, y ante la situación de la COVID aún más". Recuerdan los trabajadores que ya advirtieron en reuniones con el comité de seguirdad del paciente durante el final de la primera oleada de la pandemia que debía mantener al personal contratado hasta noviembre "en vista de que no sabíamos cómo iba a ser el verano y que no se podían tener en cuenta las previsiones porque no había certeza de la situación que podríamos tener", pero "la dirección no ha sido previsora".Los recursos humanos con los que cuentan los servicios de Urgencias, UCI y Hospitalización son exactamente los mismos que los contratados en años anteriores pese a que el volumen de pacientes se ha reducido entre un 20-25% respecto al año anterior.

Protocolos que pueden generar "cierto enlentecimiento"

Desde el Hospital de Torrevieja han salido al paso de estas acusaciones y han explicado que los nuevos protocolos de seguridad, derivados de la situación sanitaria actual, "hacen necesario un seguimiento y abordaje del paciente mucho más meticuloso que genera cierto enlentecimiento en el abordaje y tratamiento del paciente pero que garantizan la seguridad tanto de pacientes como profesionales". Estos procedimientos establecidos "nos permiten tener controlada la situación en condiciones de seguridad tanto para pacientes como profesionales contando con circuitos de atención de pacientes libres de COVID".

No obstante, sostienen que "en ningún caso" se puede hablar de situación de colapso o desbordamiento de ninguno de los servicios del centro sanitario. Siguiendo esos protocolos establecidos, "se procede a la apertura de las camas necesarias, siempre que así sea preciso, habiendo utilizando este recurso ya desde este pasado fin de semana", al tiempo que sostienen que la situación denunciada por el comité de empresa "no se ajusta a la realidad y puede generar alarma".