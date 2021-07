Antifraude reprocha al concejal de Tráfico de Benidorm que llamara un sábado a la grúa para que un exedil recuperara su coche sin pagar

La grúa puede ser una de las peores pesadillas para cualquier conductor. Tras el susto de que su coche haya desaparecido, el cautivo infractor se tendrá que desplazar hasta el depósito y abonar la tasa por la estancia del vehículo, además de la más que probable multa por haber aparcado mal. Es un peligro al cual está sometido cualquier hijo de vecino que se la juegue dejando el coche un momento en doble fila, en un vado o en una parada de autobús. No así un exconcejal del Ayuntamiento de Benidorm que el 9 de abril del 2016 dejó su Audi A6 mal aparcado y consiguió, mediante una llamada telefónica al edil de Tráfico, que la grúa se lo devolviera sin pagar la tasa correspondiente que abona religiosamente cualquier ciudadano que pretenda recuperar su coche. Todo un hito que la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), tras ser alertada de lo sucedido, considera un "trato de favor" por parte del Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP.

El exconcejal, médico de profesión estacionó su vehículo en una parada de autobús, consiguiendo la inevitable multa de la Policía Local de la localidad alicantina y que la grúa evacuara su Audi. El conductor, antiguo concejal de un partido distinto al PP (el informe de conclusión de actuaciones de Antifraude no indica a qué formación pertenecía) alegó que es médico de profesión y que estaba atendiendo una urgencia en una visita a un domicilio.

Aquel mismo sábado, alertó de la situación al edil de Tráfico, quien telefoneó al jefe de la concesionaria de la grúa para ordenarle que devolviera el Audi a su propietario, sin que abonara la tasa. En sus alegaciones a la investigación de la AVA, el consistorio defiende que se trató de una "orden verbal" por parte del responsable de Tráfico al interpretar que la profesión de su antiguo compañero de la Corporación municipal avalaba que hubiera aparcado en una parada del autobús.

El organismo de lucha contra el fraude que dirige Joan Llinares, sin embargo, tilda la decisión de "acción contraria a la objetividad" y reprocha que "no consta autorización especial que acredita que estuviera atendiendo una urgencia médica". El médico y exconcejal, por su parte, aseguró: "En ningún momento fue mi voluntad obtener beneficio fraudulento".

Antifraude, por contra, no acaba de creerse ambas versiones e incide en que no se ha demostrado que el conductor estuviera realizando una consulta médica a domicilio aquel día. "El hecho de ser profesional sanitario no acredita, per se, que el día de autos estuviera ejerciendo su profesión". Además, según recuerda la resolución de conclusión de actuaciones de la AVA, "los hechos ocurren un sábado".

"Se considera un elemento singular que un sábado, día no laborable, un ciudadano cualquiera de un municipio con 66.642 habitantes tenga acceso directo al teléfono particular del concejal que ordena directamente al concesionario la entrega del vehículo", reza la resolución. Así, el infractor "tuvo acceso inmediato al concejal competente en la materia, suponiéndole un trato singular al no tener que abonar el importe previsto en la ordenanza correspondiente", agrega.

La AVA ha solicitado al Ayuntamiento de Benidorm que, "con el fin de garantizar la seguridad jurídica", emita una instrucción específica para fijar el procedimiento a seguir en los supuestos en los que el consistorio, a través de una autorización especial, permita la retirada de vehículos del depósito aplicando la exención prevista en la ordenanza municipal, de la que no se suele librar nadie.

No es la primera vez que el mal estacionamiento de vehículos de ediles del Ayuntamiento de Benidorm sale a la palestra. En 2014, según publicó el diario Información, el entonces edil socialista de Seguridad Ciudadana, José Marcet, anuló una multa de 80 euros a un coche a nombre de su empresa. El PP, en la oposición, tildó los hechos de "extremadamente graves".