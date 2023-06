Un asesor de Camps contradice a Ricardo Costa en 'Gürtel' y niega la amistad de un “personaje pintoresco” como 'El Bigotes'

“Con Álvaro Pérez no tenía ninguna relación, era gente totalmente distinta a él”. Así ha negado Mateo Castellar, asesor del gabinete de Francisco Camps, la amistad entre el expresidente popular de la Generalitat Valenciana y el delegado de la trama 'Gürtel' en Valencia durante la sesión de este mates en el juicio por la pieza separada 5 de la causa que se celebra en la Audiencia Nacional. El testigo ha asegurado que tuvo “algún trato” con amigos personales de Camps y ha negado que 'El Bigotes' se enmarcara en el perfil de amistades del expresidente autonómico. “Es un personaje muy pintoresco”, ha dicho en referencia a Álvaro Pérez. “El tipo de amigos del presidente es un perfil de gente mucho más discreta”, ha agregado.

Camps y los ocho "te quiero" con El Bigotes, delegado de Gürtel en Valencia: "Tenía una relación política conmigo"

La declaración del testigo contradice de plano la confesión de Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, según la cual presenció encuentros entre El Bigotes y Camps en el Palau de la Generalitat. El expresidente autonómico matizó su relación con Álvaro Pérez y la enmarcó en el ámbito estrictamente “profesional”, a pesar de las cariñosas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía en las cuales le dice “te quiero” al Bigotes hasta en ocho ocasiones. El Bigotes declaró ante el tribunal que Camps le ayudó y confirmó la amistad entre ambos.

Por su parte, Costa especificó, a preguntas del letrado de Francisco Camps, que había comido con el expresidente autonómico y el delegado de la trama Gürtel en Valencia, en el salón dorado del Palau de la Generalitat “en varias ocasiones”. Sin embargo, el penalista Pablo Delgado ha aprovechado la declaración de Mateo Castellar, testigo a petición de la defensa del exdiputado del PP también acusado David Serra, para tratar de debilitar la confesión de Ricardo Costa, con la que Anticorrupción pretende apuntalar la acusación.

El testigo ha explicado que en 2009, tras las detenciones y los registros del 'caso Gürtel', repasó la agenda de Camps: “Ese ejercicio busqué [en la agenda] a Correa y a Álvaro Pérez y esa gente que iba saliendo en prensa y me extrañó porque nunca vi que se hubieran pasado por Presidencia en el tiempo que yo estuve”. También ha cuestionado que el expresidente comiera con Costa y El Bigotes hubieran comido en el salón dorado del Palau de la Generalitat. “En el salón dorado es imposible, es como montar una mesa en un campo de fútbol, no tiene ningún sentido, no había comidas allí, estaba reservado para actos institucionales”, ha afirmado.

El Bigotes “no pasaba desapercibido”

Mateo Castellar ha reconocido que vio a Álvaro Pérez en los actos del PP valenciano. “Estaba más en la parte organizativa del partido trabajando y viendo que toda la escenografía funcionara”, ha relatado. El testigo ha especificado que El Bigotes se encargaba de los “micros, altavoces y la megafonía” de los actos de la formación. “Era un personaje que no pasaba desapercibido”, ha apostillado.

Además, ha afirmado que no recibió ninguna instrucción “ni directa ni indirectamente” para contratar o favorecer las empresas de la red Gürtel. El testigo también ha negado haber recibido “ninguna presión” para contratar a Orange Market para los eventos como el Open de Tenis mientras fue director general de Deportes del Gobierno de Camps. Castellar ha indicado que su departamento tan solo gestionó facturas menores correspondientes a las ediciones del 2006 y del 2007 del evento deportivo.

El testigo, además de asesor del gabinete de Francisco Camps y de alto cargo de su Gobierno, también ha formado parte del despacho Sánchez de León Abogados, vinculado a la exportavoz y exvicepresidenta del Ejecutivo popular, Paula Sánchez de León. Ésta última, durante su declaración como testigo en el juicio del 'caso Gürtel', también negó que Camps mantuviera amistad con El Bigotes.